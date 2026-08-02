مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر تشدید نظارت بر عرضه و تبلیغات داروی تیرزپاتاید، گفت: فروش و تبلیغ این دارو در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر سعید مهرزادی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری، عرضه و تبلیغات غیرمجاز قلم‌های داروی تیرزپاتاید در برخی مراکز درمانی، مراکز زیبایی، باشگاه‌های ورزشی و سایر مراکز فاقد مجوز، اظهار کرد: عرضه این دارو خارج از شبکه رسمی دارویی، علاوه بر تخلف، سلامت مصرف‌کنندگان را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند و نظارت بر این حوزه با جدیت در دستور کار سازمان غذا و دارو قرار دارد.

وی افزود: قلم‌های تیرزپاتاید فقط باید از طریق داروخانه‌های مجاز، بر اساس نسخه معتبر پزشک، برای موارد مصرف تأییدشده و پس از ارزیابی‌های بالینی و آزمایشگاهی لازم در اختیار بیمار قرار گیرند. فروش یا توزیع این دارو در مطب‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز زیبایی، باشگاه‌های ورزشی و سایر مراکز فاقد مجوز به هیچ عنوان مجاز نیست.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت مصرف منطقی این دارو گفت: مصرف خودسرانه یا استفاده بدون تجویز پزشک می‌تواند عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت به همراه داشته باشد و هرگونه تبلیغ یا تشویق به مصرف این دارو خارج از چارچوب‌های علمی و قانونی، سلامت افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مهرزادی با اشاره به لزوم رعایت اصول ایمنی در مصرف این دارو تصریح کرد: هر قلم تیرزپاتاید صرفاً برای مصرف یک بیمار طراحی شده است و استفاده از یک قلم برای بیش از یک نفر، حتی با تعویض سرسوزن، می‌تواند خطر انتقال عفونت‌های منتقله از راه خون و سایر مخاطرات ایمنی را به دنبال داشته باشد.

وی از داروخانه‌ها خواست هنگام تحویل داروی تیرزپاتاید، آموزش‌های لازم درباره نحوه صحیح نگهداری، تزریق و مصرف دارو را به بیماران ارائه کنند. همچنین از شهروندان خواست این دارو را فقط از داروخانه‌های مجاز و با نسخه معتبر پزشک تهیه کنند، از خرید آن از فضای مجازی، مراکز غیرمجاز و افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ، عرضه یا فروش غیرقانونی، موضوع را به معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

منبع: سازمان غذا و دارو