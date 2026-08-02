باشگاه خبرنگاران جوان - تکمیل پستهای ۶۶ کیلوولت «سراج» و «برففروشان» در شیراز، بهعنوان گامی بلند در جهت پایداری شبکه و حمایت از زیرساختهای رفاهی و تفریحی، با نظارت میدانی مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس و بوشهر شتاب گرفت.
نواب قائدی به همراه جمعی از مدیران ارشد این شرکت با حضور در محل احداث پستهای ۶۶ کیلوولت سراج و برففروشان، روند پیشرفت عملیات اجرایی این پروژههای زیربنایی را ارزیابی کردند.
در جریان این بازدید، وضعیت پست «سراج» به دقت بررسی شد. این ایستگاه با نقشآفرینی راهبردی در کاهش بار شبکه، افزایش ضریب اطمینان و پیشگیری از افت ولتاژ، حاشیه امنیت شبکه را برای مشترکین در شرایط اوج مصرف بهطور چشمگیری تقویت خواهد کرد. در همین راستا، دستورات لازم جهت تسریع در تکمیل عملیات و اتصال این ایستگاه به مدار صادر شد تا پایداری شبکه برق در جنوب شرق شیراز با قدرت بیشتری تداوم یابد.
در ادامه این برنامه عملیاتی، محل احداث پست ۶۶ کیلوولت «برففروشان» مورد بازدید قرار گرفت. این پروژه افزون بر تقویت شبکه عمومی، با نگاهی به مسئولیت اجتماعی و حمایت از توسعه زیرساختهای تفریحی کلانشهر شیراز، نقشی کلیدی ایفا میکند. اختصاص یکی از خطوط خروجی این پست به پروژه بزرگ تفریحی و ورزشی «شهر آبی شیراز»، گواهی بر همگامی صنعت برق با نیازهای رفاهی شهروندان است.
نواب قائدی در این بازدید با تأکید بر مدیریت جهادی برای اتمام پروژهها، اظهار داشت: توسعه صنعت برق، پیشرانِ اصلی رفاه عمومی و شکوفایی اقتصادی است. اولویت ما، بهرهبرداری سریع و ایمن از این ایستگاههاست تا با تأمین انرژی پایدار، زمینه بهرهمندی همشهریان و گردشگران از طرحهای بزرگ عامالمنفعه فراهم شود.
این بازدیدهای مستمر، نشاندهنده عزم راسخ و تلاش خستگیناپذیر متخصصان برق منطقهای فارس و بوشهر در تکمیل پروژههای حیاتی است که ضمن تضمین پایداری شبکه در شرایط پیک بار، توسعه متوازن زیرساختهای شهری و رفاهی را برای مردم شریف شیراز به ارمغان میآورد.
منبع: برق منطقهای فارس