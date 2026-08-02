باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در دیدار با رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه فناوری اطلاعات، از آمادگی گیلان برای جذب سرمایه‌گذاری‌های فناورانه، توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و حمایت از فعالان حوزه آی‌تی خبر داد.

او با اشاره به برخورداری گیلان از ظرفیت نیروی انسانی متخصص، مراکز علمی و موقعیت ممتاز جغرافیایی گفت: این استان آماده است بستر‌های لازم، زمینه فعالیت و حضور گسترده‌تر شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال را فراهم کند.

استاندار تصریح کرد: توسعه شهر هوشمند، هوشمندسازی مدیریت شهری و استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات عمومی، از برنامه‌های مهم گیلان در مسیر تحول دیجیتال است و در این زمینه، هوشمندسازی ترافیک شهر رشت به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی دنبال می‌شود.

حق‌شناس همچنین به ظرفیت مناطق مستعد گیلان برای توسعه فعالیت‌های فناورانه اشاره کرد و گفت: مجموعه‌هایی، چون گیسوم، لیشک، فناوری سبز لاهیجان، سپیدرود و ظرفیت‌های مناطق آزاد می‌توانند به پایگاه‌هایی برای شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شوند.

به گفته او، گیلان با رویکرد حمایت از نخبگان و فعالان حوزه فناوری، تسهیلات و امکانات ویژه‌ای برای توسعه کسب‌وکار‌های دیجیتال و فعالیت شرکت‌های آی‌تی فراهم خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا نیز در این دیدار بر ضرورت توجه به امنیت زیرساخت‌های دیجیتال، حفاظت از داده‌ها، ارتقای امنیت مراکز داده و توسعه فناوری‌هایی مانند میکرودیتاسنتر‌ها تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان