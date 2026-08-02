باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته وزیر نفت در جلسه شورای عالی معاونان وزارت نفت اقدام به تکریم و معارفه رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت پرداخت . در این جلسه

محسن پاک نژاد وزیر نفت با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران باسابقه صنعت نفت در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی، گفت: رئیس هیئت‌رئیسه این صندوق باید از اعتماد شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت برخوردار باشد.

در همین راستا بهزاد شمسی، عضو هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، درباره مهم‌ترین چالش‌های پیش روی این صندوق اظهار داشت: مهم‌ترین چالش صندوق آن است که جریان ورودی و خروجی منابع سال‌به‌سال به زیان صندوق تغییر می‌کند. در شرایطی قرار داریم که استخدام نیروی جدید انجام نمی‌شود، اما تعداد بازنشستگان به طور مستمر در حال افزایش است و این موضوع یکی از اساسی‌ترین مشکلات صندوق به شمار می‌رود.

وی افزود: موضوع مهم دیگر به سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازمی‌گردد. بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به شکل صحیح انجام نشده و حتی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده نیز به‌درستی مدیریت نشده‌اند که نتیجه آن کاهش جریان عایدی و افت درآمدهای صندوق بوده است.

شمسی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری گفت: از آنجا که پرداخت مستمری‌ها یک جریان مستمر و نسبتاً ثابت است، لازم است منابع درآمدی صندوق نیز از ثبات برخوردار باشند. اگر تمام سرمایه‌گذاری‌ها در یک صنعت متمرکز شود، بروز بحران در همان بخش می‌تواند کل صندوق را با مشکل مواجه کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس، از منظر مدیریت ریسک باید سرمایه‌گذاری‌ها متنوع شوند تا همبستگی بازدهی آنها به حداقل برسد. به این ترتیب، اگر یک حوزه با بحران مواجه شد، سایر حوزه‌ها بتوانند کاهش درآمد آن بخش را جبران کنند.

عضو هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت درباره سرنوشت شرکت‌های زیان‌ده اظهار داشت: این شرکت‌ها باید اصلاح شوند و شخصاً با واگذاری گسترده آنها موافق نیستم. تا حد امکان باید از واگذاری‌هایی که منجر به بیکاری می‌شود، پرهیز کرد، زیرا ملاحظات اجتماعی نیز اهمیت دارد.

وی افزود: رویکرد ما واگذاری شرکت‌ها نیست، بلکه اقتصادی کردن آنهاست. همچنین باید به‌تدریج نقش ملاحظات سیاسی در مدیریت شرکت‌ها کاهش یافته و از مدیران متخصص و تکنوکرات بیشتر استفاده شود.

شمسی در پاسخ به شایعات مطرح‌شده درباره انحلال شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و تقسیم آن به ۱۱ هلدینگ، تأکید کرد: این خبر صحت ندارد و صرفاً یک شایعه است.

وی درباره برنامه‌های آینده صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری نیز اظهار داشت: هدف ما حرکت به سمت کسب‌وکارهایی است که وابستگی درآمدی کمتری به صنعت انرژی داشته باشند تا در صورت بروز رکود یا بحران در این صنعت، سایر حوزه‌ها بتوانند درآمد صندوق را تأمین کنند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در صنایع دارویی، صنایع غذایی، صنایع مالی به‌ویژه بانک‌ها، بخش صنعت و معدن و همچنین کشاورزی از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن سبد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک صندوق کمک کند.

عضو هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت تأکید کرد: این رویکرد در نهایت به نفع بازنشستگان خواهد بود، زیرا هرچه وضعیت اقتصادی صندوق و بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها بهبود یابد، آثار مثبت آن نیز به بازنشستگان منتقل می‌شود.

شمسی درباره مهم‌ترین اولویت‌های هیئت‌رئیسه جدید نیز گفت: یکی از موضوعاتی که به طور جدی دنبال می‌کنیم، تأکید وزیر نفت بر ایجاد اشتغال برای جوانان است. بر همین اساس تلاش می‌کنیم به‌تدریج زمینه جایگزینی نیروهای جوان با افرادی که بازنشسته شده‌اند، فراهم شود تا هم فرصت اشتغال برای نسل جوان ایجاد شود و هم بهره‌وری مجموعه افزایش یابد.

وی افزود: تخصص‌گرایی نیز از دیگر اولویت‌های ماست. امروز فارغ‌التحصیلان توانمند بسیاری در کشور حضور دارند که از انگیزه، خلاقیت و ظرفیت بالایی برخوردارند و می‌توانند با ارائه ایده‌های نو، به افزایش بهره‌وری صندوق کمک کنند.

عضو هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت با رد هرگونه تغییرات مبتنی بر ملاحظات سیاسی در مدیریت صندوق اظهار داشت: قرار نیست وارد بازی‌های سیاسی شویم. کشور به اندازه کافی از فضای سیاسی آسیب دیده و دیگر جای چنین رفتارهایی نیست.

وی تصریح کرد: ملاک ما وابستگی سیاسی افراد نیست، بلکه تخصص، توانایی و شایستگی آنهاست. از نیروهای متعلق به طیف‌های مختلف استفاده کرده‌ایم و هر فردی که از دانش، تجربه و کارآمدی لازم برخوردار باشد، فارغ از گرایش سیاسی، می‌تواند در مجموعه فعالیت کند. معیار اصلی ما تخصص و کارآمدی است، نه وابستگی‌های سیاسی.