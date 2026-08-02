باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران گفت: اجرای طرح‌های گسترده بهسازی و هوشمندسازی موتورخانه‌ها، آموزش نیرو‌های متخصص، نصب بخاری‌های راندمان بالا، استقرار سامانه جامع مدیریت انرژی و کربن (سماک) و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی در بخش‌های اداری، کشاورزی و صنعت منجر به صرفه‌جویی گاز طبیعی شده است.

او همچنین از تدوین «کتابچه طلایی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی و کربن» شامل ۱۶ طرح راهبردی، اجرای طرح‌های نوین در بخش کشاورزی و انعقاد قرارداد با ۷ شرکت کارور برای اجرای ۲۵ طرح بهینه‌سازی انرژی خبر داد.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: اجرای این برنامه‌ها، مازندران را به یکی از استان‌های پیشرو کشور در حوزه مدیریت هوشمند انرژی و تحقق اهداف ملی کاهش شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است.