باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - عنایت الله راهنورد رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد گفت: در حادثه اول که منزل مسکونی در خیابان آیتالله کاشانی دچار آتشسوزی شده بود، حضور ساکنان سالمند امدادرسانی را با مخاطره روبهرو کرده بود که خوشبختانه سریعا عملیات اطفا انجام و از گسترش آتش جلوگیری به عمل آمد.
وی افزود: در حادثه دوم یک باب منزل مسکونی در مهدیه دچار حریق شده بود. در این آتشسوزی، انبار مجتمع مسکونی دچار حریق شده بود که عوامل آتشنشانی بلافاصله وارد عمل شده و نسبت به انجام عملیات و ایمنسازی محل حادثه اقدام کردند.
راهتورد اضافه کرد: در هر دو این حوادث شهروندان نسبت به حضور به موقع و کیفیت امدادرسانی پرسنل سازمان آتشنشانی ابراز خرسندی کردند.
وی از شهروندان درخواست کرد: نسبت به رعایت اصول ایمنی توجه بیشتری داشته باشند.