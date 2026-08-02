باشگاه خبرنگاران جوان - نیرمال پورجا تنها یک کوهنورد موفق نبود؛ او نماد نسل جدید صعود‌های هشت‌هزارمتری بود. مردی که در پروژه مشهور «Project Possible» توانست هر ۱۴ قله بالای هشت‌هزار متر جهان را در زمانی تاریخی فتح کند و نام خود را در کنار بزرگ‌ترین اسطوره‌های این رشته قرار دهد.

پس از آن موفقیت تاریخی، پورجا به دنبال چالش‌های تازه بود؛ صعود‌های بدون اکسیژن کمکی و ثبت رکورد‌های جدید در قله‌های هیمالیا بخشی از اهداف آینده او محسوب می‌شد، اما حادثه مرگبار برودپیک، مسیر یکی از جاه‌طلبانه‌ترین پروژه‌های تاریخ کوهنوردی را متوقف کرد.

مرگ این کوهنورد نپالی بار دیگر بحث خطرات فزاینده صعود به قله‌های ۸ هزار متری را داغ کرده است؛ جایی که کوچک‌ترین تغییر آب‌وهوا، ریزش بهمن یا اشتباه محاسباتی می‌تواند سرنوشت بزرگ‌ترین قهرمانان جهان را تغییر دهد.

جامعه کوهنوردی اکنون نه فقط برای از دست دادن یک قهرمان، بلکه برای پایان یافتن داستان مردی عزادار است که مرز‌های ممکن در ارتفاعات را جابه‌جا کرد؛ داستانی که آخرین فصل آن در دامنه‌های خشن برودپیک نوشته شد.