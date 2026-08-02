فرماندار ایالت واشنگتن، با توجه به شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌های عظیم جنگلی و خشکسالی بی‌سابقه در این ایالت، وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - باب فرگوسن، فرماندار ایالت واشنگتن، با توجه به شعله‌ور شدن آتش‌سوزی‌های عظیم جنگلی در این ایالت که به «ایالت همیشه‌سبز» معروف است، وضعیت اضطراری سراسری اعلام کرد.

فرگوسن در بیانیه‌ای گفت: «خشکسالی بی‌سابقه و باد‌های شدید ما شرایط خطرناکی را در سراسر ایالت ایجاد کرده است.»

چندین آتش‌سوزی بزرگ در نزدیکی اسپوکن در شرق واشنگتن شعله‌ور شده و از آن زمان به مناطق دیگر سرایت کرده است. گارد ملی واشنگتن برای کمک به مدیریت اوضاع بسیج شده است.

مقامات دستور تخلیه را در شمال‌غرب اسپوکن گسترش داده‌اند و از ساکنان خواسته‌اند که فوراً منطقه را ترک کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: آتش سوزی جنگلی ، ایالت واشنگتن ، وضعیت اضطراری
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