شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش آورده مسکن ملی در شهرستان بابل استان مازندران ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن و داشتن سرپناه یکی از مهم‌ترین و از نیاز‌های اولیه بشر است که با گذشت زمان و پیشرفت در حوزه ساخت و ساز رونق بیشتری پیدا کرده است. اما با وجود احساس نیاز به این امر مهم، این روز‌ها تاخیر در تحویل به عنوان چالش اساسی برای خریداران تبدیل شده و مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام در مورد مسکن ملی نواب در شهرستان بابل استان مازندران می‌خواستم مطلبی را عنوان کنم. ما سال گذشته مبلغ مورد نظر را طبق نرخ اعلامی شرکت تسویه کردیم، قرار بود تحویل بدن فقط کاشی حیاط مونده بود خود ریسی اداره راه و شهر سازی هم در جریان بود. از سال ۹۸ تا الان نزدیک یک میلیارد آورده دادیم. الان بی خبر به ما زنگ زدند و از ما درخواست یک میلیارد تومان دیگر کردند. چرا باید دوباره از مردم پول بگیرند؟ خدا شاهده این ۸ سال سختی‌های بسیاری را تحمل کردیم. جالب است بدانید، پولی که از سال ۹۹ دادیم را به نرخ روز حساب نکردند، پروژه‌ای که تمام شده بود یک ریال بدهی نداشت از این شرایط جنگی دارند. خدا شاهده تمام طلا‌ها و پس اندازمون را فروختیم زیر فشار قسط له شدیم اگه همه اون طلا‌ها رو الان داشتم می‌توانستم حداقل دو واحد خانه خریداری کنم. لطفا پیگیری کنید.

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