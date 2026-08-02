رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از استقرار حدود سه هزار موکب مردمی در مسیر میدان امام حسین(ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در نشست خبری سازمان با تشریح برنامههای آیین «جاماندگان اربعین» اظهار کرد:تلاش شده است مراسم امسال با تسهیل حضور مردم و ارتقای خدمات، متفاوت از سال گذشته برگزار شود.
وی با بیان اینکه مراسم جاماندگان اربعین به یک رویداد مردمی تبدیل شده است، افزود: امسال محور اصلی برنامههای محتوایی «خونخواهی و انتقام» است و این موضوع در امتداد حضور و حماسهآفرینی مردم دنبال میشود.
اعلمی با اشاره به مشارکت گسترده دستگاههای اجرایی گفت: تمامی معاونتها و سازمانهای شهرداری از جمله شرکت واحد اتوبوسرانی، مترو، تاکسیرانی، سازمان آتشنشانی، مدیریت بحران، سازمان پسماند و سازمان زیباسازی با تمام ظرفیت برای خدمترسانی پای کار آمدهاند. همچنین سپاه تهران بزرگ و سایر دستگاههای خدماترسان شهری نیز در برگزاری این مراسم مشارکت دارند.
وی افزود: مسیر مراسم از میدان امام حسین (ع) تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تعیین شده و ثبتنام مواکب نیز از طریق سامانه مربوطه انجام شده است.
اعلمی با بیان اینکه حدود سه هزار موکب در طول مسیر مستقر خواهند شد، گفت: عمده این مواکب توسط گروههای مردمی اداره میشوند و خدمات مختلفی را به زائران ارائه خواهند کرد.
وی ادامه داد: امسال ۱۷ خیمه هنر با حضور هنرمندان در رشتههای موسیقی، سرود و نمایش برپا میشود که خیمه اصلی آن در محدوده شوش قرار دارد. همچنین ۳۵ پردیس فرهنگی نیز به فرهنگسراها واگذار شده تا در بخشهای مختلف مسیر به اجرای برنامههای فرهنگی بپردازند.
رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران برگزاری مراسم جاماندگان اربعین از پیشبینی ۴۰ موکب ویژه مادر و کودک خبر داد و افزود: در این مواکب برنامههای تخصصی برای کودکان نیز طراحی شده است.
وی درباره زمانبندی مراسم گفت: همه مواکب پس از نماز صبح آماده خدمترسانی خواهند بود و مراسم رسمی از ساعت ۶ صبح آغاز میشود. همچنین در انتهای مسیر، برنامه «سلام» و زیارتی کوتاه پیشبینی شده تا ضمن حفظ حال و هوای معنوی، از ایجاد تراکم جمعیت جلوگیری شود.
اعلمی با اشاره به تمهیدات حملونقل عمومی اظهار کرد: ناوگان مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی با تمام ظرفیت در خدمت زائران خواهد بود. در این راستا ۸۰۰ دستگاه اتوبوس، ۲۰۰ اتوبوس ذخیره برای مواقع نیاز و ۴۰۰ دستگاه ون برای جابهجایی شهروندان پیشبینی شده است.
وی همچنین از اقدامات سازمان آتشنشانی برای کاهش گرمای مسیر خبر داد و گفت: چهار محدوده ۴۰۰ متری مجهز به مهپاش برای خنکسازی زائران ایجاد شده و علاوه بر آن، ۱۰۰ نقطه نیز به تجهیزات و امکانات آتشنشانی اختصاص یافته است تا مراسم با ایمنی کامل برگزار شود.
اعلمی تأکید کرد: هدف این است که مردم امسال مراسم جاماندگان اربعین را با آسایش، ایمنی و خدمات بهتر نسبت به سالهای گذشته تجربه کنند.