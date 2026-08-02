باشگاه خبرنگاران جوان - شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان و بازدید از مناطق درگیر ریزگرد در منطقه سیستان، آخرین وضعیت تالاب بین‌المللی هامون، منابع آبی و مطالبات جوامع محلی را از نزدیک بررسی کرد.

وی اظهار داشت: در نخستین روز سفر به استان، بازدید‌های میدانی از منطقه سیستان با توجه به اهمیت تالاب‌های این منطقه در معیشت مردم و حفظ محیط زیست انجام شد.

بررسی وضعیت هامون و گفت‌و‌گو با جوامع محلی

انصاری افزود: در آغاز این بازدید، از محل ورود آب در محدوده «جریکه» شهرستان زهک بازدید شد و سپس وضعیت چاه‌نیمه‌ها و مسائل مرتبط با مدیریت مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه سفر، بازدید‌هایی از تالاب هامونک و بخش‌هایی از تالاب صابوری انجام شد تا آخرین شرایط این زیست‌بوم ارزشمند از نزدیک ارزیابی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: در حاشیه این بازدیدها، نشست‌هایی با فعالان محیط زیست، تشکل‌های مردمی و جوامع محلی برگزار شد و مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات زیست‌محیطی منطقه به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

انصاری تصریح کرد: شنیدن دیدگاه‌های مردم محلی و فعالان محیط زیست نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارد و تلاش می‌شود مطالبات مطرح‌شده در برنامه‌ریزی‌های سازمان مورد توجه قرار گیرد.

عدالت زیستی اولویت دولت چهاردهم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این دولت، تحقق عدالت زیستی در سراسر کشور است تا همه مناطق از محیط زیستی سالم، پایدار و باکیفیت برخوردار شوند.

وی افزود: منطقه سیستان به دلیل شرایط اقلیمی خاص، خشکسالی‌های طولانی‌مدت و وابستگی معیشت مردم به تالاب هامون، نیازمند توجه ویژه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع آب است.

تامین حق‌آبه هامون مهم‌ترین مطالبه زیست‌محیطی سیستان

انصاری تاکید کرد: تامین حق‌آبه کافی تالاب بین‌المللی هامون یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت زیستی در منطقه سیستان به شمار می‌رود و بدون تامین این حق‌آبه، حفاظت از اکوسیستم منطقه و بهبود شرایط معیشتی مردم با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

وی ادامه داد: تامین آب مورد نیاز تالاب، علاوه بر حفظ تنوع زیستی، در کاهش ریزگردها، بهبود شرایط محیط زیستی و پایداری زندگی ساکنان منطقه نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

استفاده از ظرفیت دیپلماسی محیط زیست برای پیگیری حق‌آبه

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: تحقق این هدف نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی محیط زیست و همکاری نزدیک وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود برای پیگیری موضوع حق‌آبه تالاب هامون به کار گرفته خواهد شد و سازمان حفاظت محیط زیست نیز این مطالبه را با جدیت دنبال می‌کند.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و استمرار پیگیری‌ها، زمینه تامین پایدار حق‌آبه هامون فراهم شود تا ضمن حفاظت از این تالاب بین‌المللی، بخشی از مشکلات زیست‌محیطی و معیشتی مردم منطقه سیستان نیز برطرف شود.

منبع: تسنیم