سیلاب، حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های محور آغوزدره– بارکلای شهرستان گلوگاه خسارت وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - اسماعیل فولادی معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران، از آغاز عملیات بازگشایی و بهسازی محور آغوزدره – بارکلای شهرستان گلوگاه پس از وقوع سیلاب اخیر خبر داد و گفت: برآورد‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه حدود ۷۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های این محور خسارت وارد کرده است.

او به خسارات گسترده سیلاب و میزان تخریب‌های صورت‌گرفته اشاره کرد و افزود: بررسی‌های اولیه کارشناسان نشان می‌دهد که ۱۰ نقطه از این محور دچار آب‌شستگی و تخریب شده است که برای ایمن‌سازی و جلوگیری از حوادث بعدی، نیازمند اجرای دیوار حائل هستیم

فولادی گفت: ۴ کیلومتر از مسیر نیز دچار آب‌شستگی شدید شده که نیازمند اجرای لایه زیراساس برای احیای جاده است که در دستور کار نیرو‌های راهداری قرار گرفت.

او افزود: با استقرار ماشین‌آلات سنگین و اکیپ‌های عملیاتی، عملیات بازگشایی مسیر، آواربرداری، تثبیت بستر راه و اجرای اقدامات اضطراری به‌صورت شبانه‌روزی آغاز شده تا امکان تردد ایمن برای ساکنان منطقه و کاربران جاده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود.

معاون راهداری مازندران گفت: هم‌زمان با بازگشایی مسیر، برنامه‌ریزی برای اجرای عملیات بهسازی و بازسازی اساسی محور نیز انجام شده و پس از تأمین اعتبارات لازم، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: وضعیت راه ها ، خسارت سیل
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