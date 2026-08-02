فرمانده سپاه استان ایلام گفت: : ۲۵۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان سپاه و ۱۲۰ دستگاه اتوبوس پشتیبان در پایانه مهران مستقر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید صادق حسینی فرمانده سپاه استان ایلام در حاشیه بازدید از روند خدمات‌رسانی در مرز بین‌المللی مهران در جمع خبرنگاران، ضمن تبیین اقدامات این نهاد در ایام اربعین، اظهار داشت: امنیت حاکم بر گذرگاه‌های مرزی و سطح استان ایلام نه یک اتفاق عادی، بلکه حاصل مجاهدت‌های شبانه‌روزی مدافعان امنیت و تلفیق توان رزمی با تجهیزات نوین هوافضا و داده‌های دقیق اطلاعاتی است.

وی با تاکید بر اینکه سپاه استان ایلام به عنوان یکی از بازو‌های اصلی ستاد اربعین، وظایف سنگینی را در قالب کمیته‌های تخصصی بر عهده دارد، افزود: یکی از حوزه‌های حساس، نظارت بر سلامت زائران است که در همین راستا کارشناسان بهداشت و درمان سپاه، با دقت بالا نسبت به نمونه‌برداری‌های مستمر از آب، مواد غذایی و اقلام مصرفی مواکب اقدام کرده‌اند تا از هرگونه مخاطرات بهداشتی پیشگیری شود.

حضور پررنگ لجستیکی سپاه در خط مقدم خدمت

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایلام به ابعاد لجستیکی حضور این نهاد در مرز اشاره کرد و گفت: با هدف تسریع در جابه‌جایی زائران، ۲۵۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان سپاه و ۱۲۰ دستگاه اتوبوس پشتیبان در پایانه مهران مستقر شده‌اند. همچنین به‌منظور تامین زیرساخت‌های رفاهی در گرمای ایلام، ۱۰ دستگاه کانکس بزرگ یخچالی و ۸ تانکر آبرسانی برای خدمت به زائران در منطقه تعبیه شده است.

سردار حسینی با اشاره به بخش درمان، از استقرار بیمارستان صحرایی تخصصی «ثامن‌الائمه (ع)» نیروی زمینی سپاه (مستقر از مشهد) خبر داد و تصریح کرد: این بیمارستان با برخورداری از بخش‌های تخصصی، اتاق عمل، آزمایشگاه و داروخانه، به‌صورت رایگان خدمات درمانی را به زائران ارائه می‌دهد.

وی همچنین به فعالیت‌های فرهنگی سپاه در این ایام اشاره کرد و افزود: برپایی مواکب فرهنگی، ترویج اقامه نماز جماعت و ایجاد بخش‌های ویژه کودکان و نوجوانان از دیگر اقدامات معنوی و بصیرتی سپاه در مسیر پیاده‌روی اربعین است.

فرمانده سپاه استان ایلام در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تقارن زمانی ایام اربعین امسال با تحولات منطقه و نبرد جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی، نقش خبرنگاران را در این میان خطیر دانست.

وی خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه، افسران جنگ نرم هستند و وظیفه‌ای که در قبال انعکاس حوادث و حماسه‌های اربعین بر دوش دارند، از جهت ماهوی شبیه به رسالت حضرت زینب (س) در روایتگری واقعه کربلاست. امروز تفاوتی میان رزمنده در میدان نبرد و خبرنگار در سنگر رسانه وجود ندارد، چرا که هر دو در حال روایت حقیقت و پاسداری از ارزش‌ها هستند.