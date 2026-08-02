باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری، از آغاز رزمایش پایش شالیکوبیها و کنترل ثبت موجودی برنج در سامانه جامع انبارها خبر داد و گفت: این رزمایش با حضور معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، مدیران بازرسی و بازرگانی سازمان و مسئولان بازرسی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری در حال اجراست.
او افزود: این رزمایش از چهارشنبه هفتم مردادماه آغاز شده و تا دوشنبه ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت و طی آن تمامی واحدهای شالیکوبی شهرستان از نظر ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبارها، رعایت ضوابط تنظیم بازار و شفافیت فرآیند تبدیل شالی به برنج مورد پایش و ارزیابی قرار میگیرند.
علوی با اشاره به سخنان معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، گفت: هدف اصلی این رزمایش، پایش موجودی شالیکوبیها و ثبت دقیق کالا در سامانه جامع انبارها به منظور ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و توزیع برنج است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری ادامه داد: در جریان این بازدیدها، تذکرات لازم به بهرهبرداران و مدیران شالیکوبیها درباره لزوم صدور فاکتور با امضای کشاورز هنگام تبدیل شالی به برنج، ثبت صحیح اطلاعات در سامانه جامع انبارها و همچنین نصب نرخنامه تبدیل شالی به برنج در محل قابل رؤیت برای کشاورزان ارائه میشود.
علوی با تأکید بر اهمیت اجرای این طرح، گفت: ثبت دقیق موجودیها، شفافسازی فرآیند خرید و تبدیل شالی و اطلاعرسانی صحیح به کشاورزان، نقش مهمی در مدیریت بازار، جلوگیری از تخلفات احتمالی و برنامهریزی مؤثر برای تنظیم بازار برنج ایفا میکند.
او افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری با همکاری معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان، نظارت مستمر بر واحدهای شالیکوبی را تا پایان اجرای رزمایش ادامه خواهد داد تا ضمن صیانت از حقوق کشاورزان، بستر لازم برای مدیریت مطلوب بازار برنج استان فراهم شود.