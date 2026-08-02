باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - واحد رسانهای امنیتی عراق -SMC روز یکشنبه گزارشهای منتشر شده در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبار را تکذیب کرد و گفت که این گزارشها نادرست هستند و مبتنی بر هیچ اطلاعات یا بیانیه رسمی نیستند.
سرلشکر سعد معن، رئیس این واحد در بیانیهای که توسط خبرگزاری رسمی عراق دریافت شد، گفت: «برخی از پلتفرمهای رسانههای اجتماعی و رسانهها گزارشهایی در مورد فرود هواپیمای آمریکایی در پایگاه هوایی عین الاسد منتشر کردهاند.»
وی تأکید کرد که «این گزارشها کاملاً نادرست هستند و مبتنی بر هیچ اطلاعات یا بیانیه رسمی نیستند.»
معن از رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی خواست تا «در گزارش اطلاعات دقت کنند، به منابع رسمی تکیه کنند و از گمراه شدن توسط شایعات و گزارشهای تأیید نشده خودداری کنند.»
منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)