باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی روز یکشنبه در آیین بهره‌برداری از قرارگاه ترابری مرزی «حضرت رقیه (س)» در مهران، از زمان کوتاه اجرای این طرح ابراز خرسندی کرد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های استاندار ایلام بیان کرد: با کوشش دستگاه‌های اجرایی، امروز شاهد به ثمر نشستن مرحله نخست این پروژه در کوتاه‌ترین زمان هستیم.

معاون توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در ساخت این مجموعه و زیرساخت‌های مرز مهران نگاه بلندمدت وجود دارد و رویکرد ما محدود به روزهای اوج سفر اربعین نیست.

نصرتی ادامه داد: این طرح به گونه‌ای طراحی شده است که در ۱۱ ماه دیگر سال نیز به عنوان یک زیرساخت کارآمد در اختیار مردم مرزدار ایلام قرار گیرد.

وی مهران را دارای جایگاهی ویژه در شبکه ترابری کشور دانست و تاکید کرد: مهران پرترددترین مرز زمینی کشور است و توسعه امکان‌های آن با جدیت پیگیری می‌شود.

معاون وزیر کشور گفت: امیدواریم با تکمیل مرحله‌های بعدی این طرح، خدمت‌رسانی به زائران و رفاه عمومی مردم منطقه بیش از پیش ارتقا یابد.

منبع: استانداری ایلام