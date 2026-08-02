فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به آخرین آمار تردد زائران ، از خروج ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار زائر از کشور و بازگشت بیش از یک میلیون نفر به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سرتیپ علیاکبر جاویدان روز یکشنبه در بازدیدی به همراه سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده فراجا و فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از مرزهای خسروی و منذریه عراق در جمع خبرنگاران، با اشاره به روابط مطلوب جمهوری اسلامی ایران و عراق، اظهار کرد: وحدت، همدلی و همکاری میان نیروهای امنیتی ۲ کشور موجب شده مراسم اربعین امسال بدون کوچکترین مشکل امنیتی برگزار شود.
وی با اشاره به امنیت مرزهای اربعین با همکاری مشترک ایران و عراق افزود: مرزبانان عراق، ارتش و نیروهای حشدالشعبی همواره یار و همراه ما بودهاند و در این مأموریت بزرگ نیز حضوری مؤثر دارند و امنیت زائران را به بهترین شکل تأمین کردهاند.
فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه تاکنون هیچگونه ناامنی در هیچیک از مرزهای اربعینی گزارش نشده است، تصریح کرد: این امنیت، نتیجه تعامل ۲سویه، منظم و هماهنگ میان مسوولان انتظامی، امنیتی و مرزبانی ۲ کشور است.
جاویدان ادامه داد: برآورد ما این است که روند خروج و ورود زائران به سمت ایجاد تعادل پیش میرود و در حال حاضر موج بازگشت زائران نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته است.
فرمانده مرزبانی فراجا از زائرانی که هنوز عازم سفر نشدهاند خواست هرچه سریعتر برای سفر خود برنامهریزی کنند و گفت: توصیه میکنیم زائران مرزهای نزدیکتر، ایمنتر و دارای زیرساختهای مناسب، از جمله مرز خسروی را برای تردد انتخاب کنند تا سفری روان، ایمن و بدون معطلی داشته باشند.
سعدی ابوالحسن بازرس ویژه مرزبانی عراق نیز با اشاره به همکاری نزدیک دستگاههای امنیتی ۲ کشور گفت: با کمک نیروهای حشدالشعبی، فرماندهی مرزبانی عراق، فرماندهان میدانی، پلیس استان دیالی و شهرستان خانقین و دیگر نهادهای امنیتی، همه امکانات و ظرفیتها برای تأمین امنیت زائران بهکار گرفته شده است.
وی افزود: امنیت مسیر تردد زائران از مرز تا بغداد، از بغداد تا کربلا و دیگر شهرهای زیارتی بهطور کامل برقراراست و با همکاری همه نیروهای امنیتی، تاکنون هیچ مشکلی در این مسیرها وجود نداشته است.
سردار سرتیپ علیاکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا و سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با حضور در مرز بینالمللی خسروی از روند خدماترسانی و تأمین امنیت زائران اربعین بازدید کردند.
آنان در جریان این بازدید ضمن گفتوگو با زائران اربعین، از نزدیک در جریان روند تردد، امکانات و خدمات ارائهشده در این گذرگاه مرزی قرار گرفتند و بر تداوم خدمترسانی مطلوب و تسهیل سفر زائران تأکید کردند.