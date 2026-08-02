فرمانده مرزبانی فراجا گفت: تاکنون یک میلیون و ۶۵۰ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای شش گانه وارد کشور شده اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا، در جمع خبرنگاران در نقطه صفر پایانه مرزی مهران با اشاره به مسئولیت مرزبانی در تأمین امنیت مرز‌های کشور اظهار کرد: تأمین نظم و امنیت تمامی مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه مرز‌های اربعینی که محل تردد میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است، بر‌عهده مرزبانی قرار دارد و این مأموریت در شرایط کنونی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: با توجه به شرایط منطقه، توجه به حوزه امنیت با کیفیت و دقت بیشتری دنبال شده و مرزبانان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی، اطلاعاتی، الکترونیکی و پهپادی، امنیت کامل مرز‌ها را برقرار کرده‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه تاکنون هیچ مسئله امنیتی در مرز‌های اربعینی گزارش نشده است، تصریح کرد: این موفقیت حاصل تلاش، شجاعت و حضور شبانه‌روزی مرزبانان و همچنین همکاری مؤثر سایر نیرو‌های مسلح در تأمین امنیت مرزهاست.

سردار جاویدان، تعامل و دیپلماسی فعال با مرزبانان و مسئولان کشور عراق را از عوامل مهم تسهیل تردد زائران برشمرد و گفت: هماهنگی مستمر میان دو کشور در زمینه فعال‌سازی گیت‌های مرزی و مدیریت حجم تردد، موجب شده است هیچ‌گونه گره ترافیکی، تجمع یا رسوب زائران در مرز‌ها ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط لازم برای تردد زائران خارجی نیز به‌خوبی فراهم شده و همکاری میان مسئولان دو کشور، روند عبور و مرور را تسهیل کرده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به کنترل کامل معابر مرزی اظهار کرد: با استفاده از تجهیزات هوشمند، پهپادها، حضور فیزیکی نیرو‌ها و همکاری مرزنشینان، تمامی مسیر‌های مرزی زیرپوشش قرار دارند و امسال هیچ موردی از خروج یا ورود غیرقانونی زائران و فعالیت افراد موسوم به «بلدچی» گزارش نشده است.

وی این موضوع را نتیجه افزایش آگاهی مردم و فراهم بودن بستر قانونی و آسان برای تردد زائران دانست و افزود: تمامی بخش‌های انتظامی از جمله گذرنامه و وظیفه عمومی در پایانه‌های مرزی مستقرند و مشکلات احتمالی زائران در کوتاه‌ترین زمان برطرف می‌شود.

سردار جاویدان با بیان اینکه خدمت در مرز‌های اربعینی یک مأموریت معنوی و افتخارآمیز است، گفت: حضور در این مأموریت کاملاً داوطلبانه بوده و مرزبانان با عشق و ارادت به حضرت سیدالشهدا (ع) برای خدمت به زائران در مرز‌ها حضور یافته‌اند.

وی با اشاره به آمار تردد زائران از مرز‌های شش‌گانه کشور اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مرز‌های کشور خارج شده و حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸۰ درصد تردد‌ها مربوط به ورود زائران به کشور بوده و تنها ۲۰ درصد خروج ثبت شده است که نشان می‌دهد موج بازگشت زائران آغاز شده و از این پس تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت ایمن بازگشت زائران خواهد بود.

سردار جاویدان در پایان با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: رسانه‌ها با انعکاس واقعیت‌ها، انتقال مطالبات و ارائه پیشنهاد‌های سازنده، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و ارتباط میان زائران و مسئولان ایفا می‌کنند و مرزبانی از این همراهی ارزشمند قدردانی می‌کند.

منبع: تسنیم