معاون آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر انفصال از خدمت معاون وزیر بهداشت و یکی از مدیران ارشد حوزه دندانپزشکی واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره چنگیز در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به رأی دیوان عدالت اداری در خصوص حکم انفصال از خدمت خود و دبیر شورای دندانپزشکی وزارت بهداشت اظهار کرد: من نمی‌توانم مانند یک قاضی درباره ابعاد حقوقی این پرونده استدلال کنم و به اعتقاد من، اصولاً طرح مباحث حقوقی در رسانه‌ها، به‌ویژه زمانی که همه ظرایف پرونده مورد توجه قرار نگیرد، کار درستی نیست.

وی افزود: صرف‌نظر از اینکه رأی صادرشده به نفع یا به ضرر چه فردی باشد، پرونده‌های حقوقی دارای ظرایف و پیچیدگی‌هایی هستند که اگر به‌درستی مورد توجه قرار نگیرند، ممکن است زمینه قضاوت‌های نادرست را فراهم کنند.

معاون آموزش وزارت بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره نحوه طرح این موضوع در برنامه «کشیک سلامت» گفت: من نمی‌توانم درباره استدلال‌های قضایی اظهارنظر کنم و در جایگاهی نیستم که همانند یک قاضی درباره رأی صادرشده تحلیل حقوقی ارائه دهم.

چنگیز ادامه داد: البته باید توجه داشت که در نظام حقوقی، در کنار لزوم تبعیت از احکام، امکان اعتراض و پیگیری قانونی نیز پیش‌بینی شده است و این موضوع بخشی از فرآیند رسیدگی‌های حقوقی به شمار می‌رود.

گفتنی است که هفته گذشته دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد؛ موضوع این پرونده به اجرای قانون تربیت بهداشت‌کار دهان و دندان و برگزاری آزمون برای افرادی مربوط می‌شود که پس از پایان تعهد خدمت خود در مناطق تعیین‌شده، بر اساس تبصره ۸ الحاقی این قانون، امکان ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی را دارند.

برچسب ها: رای دیوان عدالت اداری ، معاون وزیر بهداشت ، انفصال از خدمت
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