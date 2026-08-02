بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، طی امروز تا صبح فردا شرایط دریای خزر برای شنا و گردشگری در برخی نواحی این استان نامناسب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده فعالیت جریانات کم و بیش ناپایدار در منطقه است. بر این اساس طی امروز و فردا (یکشنبه ۱۱ و دوشنبه ۱۲ مرداد ماه) شرایط برای ابرناکی و رگبار و رعد و برق پراکنده مهیا است.

سه شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه هم با تقویت توده هوای گرم و مرطوب در منطقه، افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود. پنجشنبه ۱۵ و جمعه ۱۶ مرداد ماه نیز با گذر جریانات ناپایدار از منطقه، در بعضی نقاط رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

شرایط دریای خزر برای شنا

طی امروز تا صبح فردا شرایط دریای خزر برای شنا و گردشگری در برخی نواحی گیلان نامناسب و برای پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه نیز گاهی نامناسب پیش بینی شده است.

همچنین شرایط برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی طی امروز (یکشنبه ۱۱ مرداد) تا صبح فردا (دوشنبه ۱۲ مرداد ماه) گاهی نامناسب و برای پنجشنبه ۱۵ مرداد ماه مجددا نامناسب خواهد شد.

شرایط برای تخلیه و بارگیری غلات نیز به دلیل احتمال رگبار طی امروز گاهی با احتیاط مناسب و برای پنجشنبه در برخی نقاط موقتتا نامناسب خواهد بود. همچنین شرایط برای صید کیلکا طی امشب نامناسب اعلام شده است.