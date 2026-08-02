باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم

جامعه‌شناس سیاسی، با اشاره به رویکرد تحلیلی گسترده‌تر کشور‌های غربی نسبت به پدیده اربعین، گفت که این مسئله در داخل ایران کمتر مورد واکاوی جدی قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاکادزفولی، جامعه‌شناس مسائل سیاسی گفت: آنقدری که مسئله اربعین در بین کشورهای غربی تحلیل می‌شود در ایران نمی‌شود.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
young journalists club

ثبت نام راهپیمایی اربعین از ۴ روز دیگر انجام می شود

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
young journalists club

آماده‌باش کامل شهرداری برای میزبانی از زائران در مرز شلمچه

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
young journalists club

سومین هم اندیشی به وقت اربعین در قم برگزار می‌شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم
۴۰۱

سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
۳۶۶

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر پایان دوران «بزن‌دررو» آمریکا در صد و پنجاه‌وچهارمین تجمع شبانه + فیلم
۳۵۵

تأکید مردم بر پایان دوران «بزن‌دررو» آمریکا در صد و پنجاه‌وچهارمین تجمع شبانه + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
۳۴۵

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مرمت ۸ بنای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم به پایان رسید + فیلم
۳۳۳

مرمت ۸ بنای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم به پایان رسید + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha