رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان هرمزگان از ارائه ۲۶ هزار ۴۷۳ خدمت درمانی به ۱۳ هزار و ۹۳۴ زائر اربعین حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رنجبری روز یکشنبه در بازدید از درمانگاه های موکب شهید عراقی زاده در کربلای معلی با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کربلا، در تشریح جزئیات این خدماترسانی جهادی اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته، توفیق خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم شد و بسیج جامعه پزشکی هرمزگان با اعزام کادر متخصص و متعهد در قالب موکب شهید عراقی زاده، نقشی فعال در پشتیبانی درمانی از این کنگره عظیم بینالمللی ایفا کرد.
وی با اشاره به ساختار و نحوه توزیع این مراکز درمانی در خاک عراق افزود: با نیازسنجی های صورتگرفته، هشت درمانگاه در مناطق نجف اشرف و کربلای معلی ذیل موکب درمانی شهید عراقیزاده راهاندازی شد که از این تعداد، شش درمانگاه در حوزه طب نوین (پزشکی رایج) و دو درمانگاه در زمینه طب سنتی به صورت شبانهروزی به ارائه خدمات پرداختند.
همچنین محمد عادلمنش، نماینده ستاد تخصصی بسیج اقشار سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان، با حضور میدانی در این درمانگاهها ضمن ارزیابی روند ارائه خدمات به زائران، فعالیتهای این مجموعه را تلفیقی از تخصص پزشکی و روحیه ایثارگری دانست. وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) فرصتی برای خودسازی کادر درمان و خادمان سلامت است، از تلاشهای جهادی پزشکان و پرستاران در کنار پیوستهای فرهنگی و تربیتی این موکب، به عنوان الگویی موفق از مدیریت جهادی و خادممحوری یاد کرد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در ادامه به توسعه کیفی و تنوعبخشی به سطح خدمات درمانی در اربعین امسال اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای برجسته عملیات درمانی امسال، حضور پزشکان متخصص در رشتههای قلب و عروق، بیماریهای داخلی و اطفال در درمانگاههای موکب بود. این اقدام ارزشمند امکان ارائه تشخیصهای دقیقتر، تجویز داروهای تخصصی و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای درمانی فوری زائران بیمار را فراهم کرد.
رنجبری همچنین به همافزایی بیندستگاهی در ارائه خدمات اشاره و تصریح کرد: هماهنگی و تعامل بسیار مؤثری میان کادر درمانی بسیج جامعه پزشکی، جمعیت هلال احمر و مرکز پزشکی حج و زیارت برقرار بود؛ به طوری که بیماران نیازمند به مراقبتهای ویژه و بستری در سطوح بالاتر، با سرعت و از طریق کانالهای ارتباطی مشترک به بیمارستانها و مراکز درمانی تخصصی کشور عراق اعزام شدند.
وی در خصوص آمار نهایی پذیرش زوار خاطرنشان کرد: در طول ۱۰ روز فعالیت جهادگران سلامت استان هرمزگان، بیش از ۱۳ هزار و ۹۳۴ هزار زائر بیمار پذیرش شدند و در مجموع ۲۶ هزار و ۴۷۳ خدمت درمانی، مراقبتی و دارویی به آنان ارائه شد.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی هرمزگان در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان گفت: این خدمات بیمنت در قالب درمانگاههای مستقل موکب شهید عراقیزاده و با همت والای پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و خادمان سلامت هرمزگان رقم خورد و جلوهای ماندگار از عشق، ارادت و خدمت جهادی به زائران سیدالشهدا (ع) را به تصویر کشید.
منبع: علوم پزشکی هرمزگان