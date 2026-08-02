باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سید اسماعیل نژادحسینی رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد گفت: در راستای تسهیل سفر زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، پرواز مستقیم شهرکرد به نجف در فردا دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ برقرار شده و تمامی تمهیدات لازم برای انجام ایمن و منظم این پروازها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به برنامه پروازها افزود: بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز تهران به شهرکرد ساعت ۰۴:۱۰ انجام و ساعت ۰۵:۲۰ وارد شهرکرد میشود. سپس پرواز شهرکرد به نجف ساعت ۰۶:۲۰ دقیقه از فرودگاه شهدای شهرکرد انجام شده و ساعت ۰۷:۳۰ به نجف اشرف میرسد.
نژادحسینی تصریح کرد: همچنین پرواز نجف به شهرکرد ساعت ۰۸:۴۵ دقیقه انجام و ساعت ۱۰:۵۵ دقیقه وارد شهرکرد خواهد شد و در ادامه نیز پرواز شهرکرد به تهران ساعت ۱۱:۵۰ دقیقه انجام شده و ساعت ۱۳:۰۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین مینشیند.
رئیس فرودگاه شهرکرد هدف از برقراری این پرواز را تسهیل سفر زائران استان، کاهش هزینهها و جلوگیری از مراجعه مردم به فرودگاههای استانهای همجوار عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که مردم چهارمحال و بختیاری بتوانند با سهولت، امنیت و آرامش خاطر از ظرفیت فرودگاه شهرکرد برای سفرهای زیارتی استفاده کنند.
نژادحسینی با تأکید بر اینکه استقبال مردم نقش تعیینکنندهای در آینده پروازهای این فرودگاه دارد، تصریح کرد: هرچه میزان استقبال و استفاده مردم از پروازهای فرودگاه شهرکرد بیشتر باشد، امکان تداوم، افزایش و توسعه مسیرهای پروازی و جذب خطوط جدید هوایی نیز تقویت خواهد شد.
وی از مردم خواست با استفاده از ظرفیتهای موجود، از توسعه حملونقل هوایی استان حمایت کنند و افزود: توسعه پروازها تنها با همراهی و استقبال مردم محقق میشود و این همراهی میتواند زمینه افزایش پروازهای داخلی و خارجی را فراهم کند.
نژادحسینی با اشاره به آمادگی کامل این مجموعه، افزود: فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی به مردم شریف استان است و تمامی بخشهای عملیاتی، فنی، ایمنی و خدماتی با حداکثر توان و مطابق با استانداردهای روز صنعت هوانوردی فعالیت میکنند.
وی با بیان اینکه تجهیزات فنی و ناوبری فرودگاه بهروزرسانی شده است، تصریح کرد: این فرودگاه با بهرهگیری از تجهیزات بهروز و ناوگان هوایی ایمن و استاندارد، آماده ارائه خدمات مطلوب به مسافران بوده و تلاش شده شرایطی فراهم شود تا مردم استان با آرامش خاطر از پروازهای شهرکرد استفاده کنند.
مدیر فرودگاه شهدای شهرکرد با بیان اینکه هماکنون پروازهای تهران، مشهد و عسلویه از این فرودگاه برقرار است، گفت: برنامهریزی جدی برای توسعه خطوط پروازی داخلی و خارجی در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم با حمایت مردم و همکاری دستگاههای ذیربط، پروازهای خارجی به مقاصدی همچون نجف و کربلا نیز به شبکه پروازی فرودگاه شهرکرد افزوده شود.
وی توسعه خطوط پروازی را گامی مؤثر در افزایش رفاه مردم، تسهیل سفرهای زیارتی، خانوادگی و کاری و همچنین رونق اقتصادی، گردشگری و ارتقای جایگاه فرودگاه شهرکرد در شبکه حملونقل هوایی کشور دانست.
نژادحسینی از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه، آخرین وضعیت پرواز خود را از طریق شرکت هواپیمایی، سامانههای اطلاعرسانی فرودگاهی یا تماس با شماره ۱۹۹ پیگیری کنند.
وی همچنین از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین برنامه پروازها، اخبار و تغییرات احتمالی، به سایت رسمی فرودگاه بینالمللی شهدای شهرکرد به نشانی Shahrekord.airport.ir مراجعه کرده و اطلاعات مورد نیاز خود را از منابع رسمی دریافت کنند.