باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی امروز در نشست خبری با حضور جمعی از معاونان، مشاوران و مدیران جهاد دانشگاهی، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی، یاد و خاطره شهدای کربلا، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جهاد دانشگاهی، دانشمندان شهید و فرماندهان نیروهای مسلح را گرامی داشت و پیشاپیش شانزدهم مرداد، سالروز تأسیس جهاد دانشگاهی، را به همه جهادگران کشور تبریک گفت.
وی با اشاره به تاریخچه شکلگیری جهاد دانشگاهی اظهار کرد: نهضت انقلاب فرهنگی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۵۹ آغاز شد و پس از تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی (ره)، این ستاد در شانزدهم مرداد همان سال برای اجرای مأموریتهای انقلاب فرهنگی، نهاد جهاد دانشگاهی را تأسیس کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه این نهاد در طول بیش از چهار دهه فعالیت، فراز و نشیبهای متعددی را پشت سر گذاشته است، افزود: بر اساس مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی و سپس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مأموریتهای جهاد دانشگاهی در سه حوزه اصلی فرهنگی، پژوهشی و فناوری و آموزش تعریف شده و امروز نزدیک به ۱۰۰ واحد سازمانی شامل واحدهای دانشگاهی، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها، مراکز خدمات تخصصی، مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزش کوتاهمدت در سراسر کشور در این چارچوب فعالیت میکنند.
منتظری با تأکید بر اینکه جهاد دانشگاهی همواره تلاش کرده در حوزههای مورد نیاز کشور ورود کند، گفت: فلسفه وجودی این نهاد، کمک به دانشگاهها، دولت و دستگاههای اجرایی برای رفع نیازهای کشور است و در این مسیر، دستاوردهای گستردهای در حوزههای علمی، فرهنگی و فناوری به ثبت رسیده است.
وی از تأسیس چند مرکز راهبردی جدید در سال گذشته خبر داد و افزود: مرکز راهبری پژوهشهای هوش مصنوعی، مرکز فناوریهای کوانتومی، مرکز پژوهشی و کاربردی علوم شناختی و مرکز ملی زیست مصنوعی از جمله مراکزی هستند که با تأکیدات مقام معظم رهبری و در راستای پاسخ به نیازهای آینده کشور ایجاد شدهاند و امیدواریم در سالهای پیش رو شاهد نتایج ارزشمند فعالیت این مراکز باشیم.
رئیس جهاد دانشگاهی در تشریح برنامههای فرهنگی این نهاد نیز اظهار کرد: تقویت سازمان دانشجویان به عنوان درگاه اصلی جذب و مشارکت دانشجویان، توسعه مرکز گردشگری دانشجویان، مرکز نوآوری دانشجویان، مرکز فرهنگی امام و انقلاب اسلامی و مراکز وابسته به پارکها و مراکز رشد از جمله اقدامات انجامشده در یک سال اخیر بوده است.
وی ادامه داد: همچنین دو اندیشکده «انسجام اجتماعی» و «اشتغال دانشبنیان» با هدف پاسخگویی به مطالبات مقام معظم رهبری راهاندازی شدهاند و نقش مؤثری در ارائه راهکارهای علمی برای مسائل کشور ایفا خواهند کرد.
منتظری با اشاره به رویکرد جهاد دانشگاهی در تعامل با دولت گفت: در یک سال گذشته تمرکز ما بر کمک به دولت در حوزههایی همچون انرژی، محیط زیست، امنیت غذایی، حکمرانی، سلامت اداری و مدیریت تعارض منافع بوده و مراکز پژوهشی و فرهنگی جهاد در این زمینهها فعالیتهای متعددی انجام دادهاند.
وی حضور در دانشگاهها را شرط تداوم حیات جهاد دانشگاهی دانست و افزود: برنامههای گستردهای برای افزایش مشارکت دانشجویان طراحی شده است که از جمله آن میتوان به راهاندازی سامانه «شهر دانشجو» اشاره کرد؛ سامانهای که امکان عضویت افتخاری، عادی و فعال دانشجویان سراسر کشور در جهاد دانشگاهی و بهرهمندی آنان از خدمات این نهاد را فراهم میکند.
رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه مهمترین رسالت این نهاد تربیت فکری و عملی دانشجویان است، اظهار کرد: مقام معظم رهبری بارها تأکید کردهاند که جهاد دانشگاهی علاوه بر مأموریتهای پژوهشی، آموزشی و فرهنگی، مسئولیت مهم تربیت نسل آینده را بر عهده دارد و ما نیز تلاش کردهایم این مأموریت در همه بخشهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تجاریسازی فناوری دنبال شود.
منتظری «احیای هویت انقلابی و اسلامی جهاد دانشگاهی» را یکی از مهمترین اولویتهای مدیریتی خود عنوان کرد و گفت: اگر این هویت آسیب ببیند، جهاد دانشگاهی از مسیر اصلی خود فاصله خواهد گرفت؛ از این رو، تقویت مشارکت اعضا در اداره این نهاد، یکی از سیاستهای اصلی مدیریت جدید است.
وی افزود: در سال گذشته با تشکیل کارگروههای تخصصی و استفاده از نظر اعضا، روند انتخاب مدیران در بسیاری از واحدهای استانی بر پایه مشارکت کارکنان انجام شده و تلاش شده است مطالبات اعضا در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد.
رئیس جهاد دانشگاهی همچنین از تشکیل کارگروه بانوان و خانواده خبر داد و گفت: این کارگروه با حضور اعضای هیئت علمی و غیرهیئت علمی، مسائل مرتبط با بانوان و تحکیم بنیان خانواده را پیگیری خواهد کرد تا ضمن حفظ جایگاه خانواده، شرایط مناسبتری برای فعالیت همکاران فراهم شود.
وی در ادامه از انتصاب دکتر غفوریان به عنوان مسئول کارگروه رسیدگی به مطالبات کارکنان غیرهیئت علمی خبر داد و افزود: این کارگروه با هدف پیگیری مطالبات، تحقق عدالت سازمانی، رفع تبعیض و افزایش مشارکت کارکنان تشکیل شده است.
منتظری با تأکید بر اینکه جهاد دانشگاهی یک نهاد انقلابی است، تصریح کرد: اداره این مجموعه نیز باید بر مبنای حکمرانی انقلابی و مشارکت همه اعضا باشد و مدیریت جهاد تلاش میکند زمینه حضور مؤثر همه همکاران را در تصمیمسازی و حل مسائل فراهم کند.
وی در پایان ضمن تبریک پیشاپیش روز خبرنگار، از اصحاب رسانه خواست ارتباط خود را با جهاد دانشگاهی به یک مناسبت محدود نکنند و با حضور میدانی در مراکز، پژوهشگاهها و واحدهای این نهاد، دستاوردها و ظرفیتهای جهاد دانشگاهی را از نزدیک مشاهده و به جامعه معرفی کنند.
رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: امیدواریم با استمرار همکاری رسانهها، خدمات و دستاوردهای این نهاد بیش از گذشته به مردم معرفی شود و زمینه بهرهگیری بهتر کشور از ظرفیتهای جهاد دانشگاهی فراهم آید.