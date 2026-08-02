سخنگوی قرارگاه راهداری سازمان راهداری گفت:در سال‌های گذشته به‌صورت محدود از ظرفیت ناوگان برخی کشور‌های همسایه برای برقراری مسیر‌های مستقیم به عتبات استفاده می‌شد، اما امسال برای نخستین بار خطوط مستقیم حمل‌ونقل از تهران، قم، اصفهان، تبریز و از روز گذشته ارومیه به شهر نجف راه‌اندازی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مهدی قلی‌زاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به برنامه‌ریزی مستمر این سازمان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین، گفت: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته، در سازمان راهداری دبیرخانه دائمی اربعین تشکیل شده است، زیرا اقدامات زیرساختی حوزه راه و حمل‌ونقل به یک یا دو ماه منتهی به اربعین محدود نمی‌شود و در تمام طول سال برای آماده‌سازی سفرهای اربعینی برنامه‌ریزی و فعالیت انجام می‌شود.

وی افزود: با نزدیک شدن به ماه صفر، این اقدامات تشدید می‌شود. بخش عمده پروژه‌های زیرساختی تا ابتدای ماه صفر به پایان رسیده و از آغاز این ماه وارد مرحله بهره‌برداری و اجرای برنامه‌های حمل‌ونقلی شده‌ایم.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری ادامه داد: تعریض و ایمن‌سازی محورهای منتهی به مرزها، به‌روزرسانی پایانه‌های مرزی و آماده‌سازی مجتمع‌های خدمات رفاهی از جمله اقداماتی است که پیش از آغاز طرح اربعین به انجام رسیده است.

قلی‌زاد با بیان اینکه حدود ۹۵ درصد جابه‌جایی زائران اربعین از طریق جاده انجام می‌شود، اظهار کرد: این موضوع مسئولیت سنگینی را بر عهده سازمان راهداری قرار داده است. از مجموع سفرهای جاده‌ای، حدود ۱۷ درصد توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مابقی با خودروهای شخصی انجام می‌شود.

وی از راه‌اندازی خط مستقیم اتوبوس به نجف برای نخستین بار خبر داد و گفت: در سال‌های گذشته به‌صورت محدود از ظرفیت ناوگان برخی کشورهای همسایه برای برقراری مسیرهای مستقیم به عتبات استفاده می‌شد، اما امسال برای نخستین بار خطوط مستقیم حمل‌ونقل از تهران، قم، اصفهان، تبریز و از روز گذشته ارومیه به شهر نجف راه‌اندازی شده است.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری تصریح کرد: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و در چارچوب توافقات کنسولی انجام شده و تاکنون ۲۵۰ سرویس مستقیم در این مسیرها راه‌اندازی شده که در حال ارائه خدمات به زائران هستند.

وی درباره آخرین آمار تردد زائران گفت: بر اساس اطلاعات سامانه‌های هوشمند سازمان راهداری، تا پایان روز گذشته حدود ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر از کشور خارج شده‌اند که از این تعداد، حدود ۵۳۰ هزار نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مرزها منتقل شده‌اند.

قلی‌زاد افزود: همچنین تا پایان روز گذشته یک میلیون و ۱۸۵ هزار نفر وارد کشور شده‌اند که ۱۲۴ هزار نفر از آنان توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی از پایانه‌های مرزی به نقاط مختلف کشور منتقل شده‌اند و سهم حمل‌ونقل عمومی در این بخش نیز حدود ۱۷ درصد بوده است.

وی درباره وضعیت مرزهای خروجی اظهار کرد: مرز مهران همچنان پرطرفدارترین مرز برای زائران است؛ به‌گونه‌ای که حدود ۶۴ درصد زائران حمل‌ونقل عمومی و به‌طور میانگین بیش از ۵۲ درصد کل زائران از این مرز خارج می‌شوند. پس از مهران، مرزهای شلمچه، خسروی و سایر مرزها قرار دارند.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با بیان اینکه فعالیت این قرارگاه تا ۱۶ مردادماه، یعنی سه روز پس از اربعین، ادامه خواهد داشت، گفت: در صورت نیاز و ادامه بازگشت زائران، فعالیت قرارگاه قابل تمدید است.

وی درباره اقدامات زیرساختی انجام‌شده نسبت به سال‌های گذشته نیز اظهار کرد: تلاش ما این است که هر سال خدمات شایسته‌تری به زائران ارائه کنیم. یکی از مهم‌ترین اقدامات امسال، چهارخطه شدن و ایمن‌سازی مسیر دسترسی به پایانه مرزی خسروی و ارتقای امکانات این پایانه بوده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون خسروی یکی از مجهزترین پایانه‌های مرزی کشور برای جابه‌جایی زائران محسوب می‌شود.

قلی‌زاد افزود: در سایر مرزها از جمله مهران، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین نیز بازدیدهای مستمر انجام شده و تلاش شده است تمامی نواقص برطرف و خدمات با کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود.

وی با اشاره به گستردگی عملیات سازمان راهداری در ایام اربعین گفت: تمامی استان‌های کشور درگیر اجرای طرح اربعین هستند و بیش از ۲۵ هزار نفر از نیروهای سازمان در بخش‌های مختلف زیرساختی، حمل‌ونقل و پشتیبانی مشغول خدمت‌رسانی هستند. البته بیشترین تقاضای سفر به ترتیب از استان‌های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی و سپس سایر استان‌ها ثبت شده است.

سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری درباره تأمین ناوگان اتوبوسی نیز گفت: برای اجرای طرح اربعین، ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است، اما این تعداد پاسخگوی حجم تقاضا نیست. بر همین اساس، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور مقرر شد بخشی از ناوگان اتوبوس‌های در اختیار صنایع و دستگاه‌ های اجرایی در این ایام آزاد و به ناوگان اربعین اختصاص یابد.

وی در پایان با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران تأکید کرد: در حال حاضر در مرزهای مهران و خسروی با تراکم بالای زائران مواجه هستیم و از وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌هایی که ناوگان اتوبوسی در اختیار دارند درخواست می‌کنیم هرچه سریع‌تر این ناوگان را در اختیار سازمان راهداری قرار دهند تا روند انتقال زائران در مسیر بازگشت با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، راهداری
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