باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا ۳۱ آگوست تا ۶ سپتامبر (۹ تا ۱۵ شهریور) برگزار می شود و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا مرتضی منصوریان به عنوان داور و محمدعلی پورمتقی به عنوان کمک داور مسابقات گروه B را قضاوت می کنند. این رقابتها به میزبانی ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.

رقابت‌های گروه A در شهر بیشکک قرقیزستان در حالی برگزار می شود که بیژن حیدری به عنوان داور و وحید سیفی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.

امیر عرب براقی و امیر محمدداودزاده به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه D در بحرین برگزار می شود را قضاوت می کنند.

مسابقات گروه E در شهر دوحه در قطر در حالی برگزار می شود که سیدوحید کاظمی به عنوان داور و دانیال باشنده به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.

حسن اکرمی و علیرضا مرادی به عنوان داور و کمک داور مسابقات گروه G که در پنوم په کامبوج برگزار می شوند را قضاوت می کنند.

گفتنی است، تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان در گروه C با تیم‌های ویتنام، کره شمالی و فلسطین مالزی، امارات متحده عربی و بنگلادش همگروه است

منبع: فدراسیون فوتبال