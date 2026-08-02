باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، با حضور در اردوی تیمهای بسکتبال، از نزدیک در جریان روند آمادهسازی ملیپوشان و برنامههای فدراسیون بسکتبال قرار گرفتند.
در این بازدید که با حضور جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال برگزار شد، مسئولان کمیته ملی المپیک ضمن گفتوگو با کادر فنی و بازیکنان، بر ضرورت حمایت، برنامهریزی هدفمند و ارتقای عملکرد تیمهای ملی بهویژه در بخش بانوان تأکید کردند.
علینژاد در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه رشتههای مدالآور، حمایت از برنامههای فدراسیون بسکتبال برای رشد و تقویت تیمهای ملی را مورد توجه قرار داد.
رئیس فدراسیون بسکتبال نیز گزارشی از آخرین وضعیت اردوها، برنامههای آمادهسازی و اهداف پیشروی تیمهای ملی ارائه کرد.