دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی با حضور در اردوی بسکتبال، بر حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این رشته به‌ویژه در بخش بانوان تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، با حضور در اردوی تیم‌های بسکتبال، از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی ملی‌پوشان و برنامه‌های فدراسیون بسکتبال قرار گرفتند.

در این بازدید که با حضور جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال برگزار شد، مسئولان کمیته ملی المپیک ضمن گفت‌و‌گو با کادر فنی و بازیکنان، بر ضرورت حمایت، برنامه‌ریزی هدفمند و ارتقای عملکرد تیم‌های ملی به‌ویژه در بخش بانوان تأکید کردند.

علی‌نژاد در این دیدار با اشاره به اهمیت توسعه رشته‌های مدال‌آور، حمایت از برنامه‌های فدراسیون بسکتبال برای رشد و تقویت تیم‌های ملی را مورد توجه قرار داد.

رئیس فدراسیون بسکتبال نیز گزارشی از آخرین وضعیت اردوها، برنامه‌های آماده‌سازی و اهداف پیش‌روی تیم‌های ملی ارائه کرد.

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برچسب ها: بسکتبال ، علی‌نژاد
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