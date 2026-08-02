باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ سید مصطفی سجادی رئیس هیأت ورزش‌های آبی استان یزد گفت: امیرمحمد میرجلیلی، شناگر شایسته استان یزد، در مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۶ کشور که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، موفق به کسب یک مدال طلا و دو مدال برنز شد.

وی افزود: این جوان یزدی در ماده ۴۰۰ متر آزاد با عملکردی درخشان عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کرد.

به گفته وی، همچنین در ماده ۵۰ متر پروانه موفق به کسب مدال برنز شد و به همراه تیم دانشگاه یزد نیز در ماده ۴×۱۰۰ متر آزاد تیمی به مدال برنز این رقابت‌ها دست یافت.

در پایان این رقابت‌ها، تیم دانشگاه یزد با کسب نتایج ارزشمند خود، عنوان نایب‌قهرمانی مسابقات شنای دانشجویان منطقه ۶ کشور را به دست آورد.

هیأت ورزش‌های آبی استان یزد ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به امیرمحمد میرجلیلی و اعضای تیم دانشگاه یزد، برای آنان در ادامه مسیر ورزشی آرزوی موفقیت و افتخارآفرینی‌های بیشتر دارد.