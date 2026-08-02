باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - محمدحسین واحدیان در جلسه ۴۲۹ شورای اسلامی شهرکرد با تأکید بر اینکه حل بسیاری از مسائل مدیریت شهری در گرو همکاری دستگاه‌های مرتبط است، اظهار کرد: لازم است مطالبه‌گری شورای اسلامی شهر متوجه دستگاه‌هایی باشد که مسئولیت مستقیم در حوزه‌هایی همچون طرح جامع، طرح تفصیلی و پروژه‌های راهسازی دارند.

وی با اشاره به روند تهیه طرح جامع شهر گفت: اگرچه مسئولیت این طرح بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است، اما شهرداری در تمام مراحل کارشناسی، جلسات تخصصی و پیگیری‌ها حضور فعال داشته و تمامی مطالبات شورا و شهروندان را به متولی طرح منتقل کرده است. با این وجود، بخشی از مصوبات نهایی با توافقات کارشناسی تفاوت داشته و اعتراض شهرداری نیز به صورت رسمی اعلام شده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه بسیاری از اقدامات انجام‌شده در این دوره مدیریت شهری آن‌گونه که شایسته است بازگو نشده، افزود: شهرداری در موضوعاتی همچون طرح جامع، طرح تفصیلی و کمربندی، با وجود آنکه متولی مستقیم این پروژه‌ها نبوده، نقش مؤثری در پیگیری‌ها، هماهنگی‌ها و پیشبرد امور داشته است، اما تعیین تکلیف نهایی این طرح‌ها همچنان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.

واحدیان درباره طرح تفصیلی نیز گفت: با وجود موافقت شورای اسلامی شهر برای واگذاری مسئولیت اجرای این طرح به شهرداری، متن تفاهم‌نامه پیشنهادی راه و شهرسازی نیازمند اصلاح است تا امکان صیانت از حقوق شهروندان و اعمال نظرات کارشناسی در فرآیند اجرا فراهم شود.

وی با اشاره به آخرین وضعیت کمربندی گفت: یکی از چالش‌های موجود، تناقض در تعیین حریم این مسیر است؛ به‌گونه‌ای که آنچه در مرحله توافقات کارشناسی مورد تصویب قرار گرفته، با ابلاغ نهایی تفاوت دارد و همین موضوع موجب ایجاد ابهام در ارائه خدمات شهری و نارضایتی برخی مالکان شده است. شهرداری این موضوع را از طریق مکاتبات رسمی، بازرسی و جلسات استانی به طور جدی پیگیری کرده است.

شهردار شهرکرد همچنین از پیگیری تأمین اعتبار برای ادامه اجرای کمربندی خبر داد و افزود: این موضوع در جلسات یکشنبه‌های نه به تصادف به تصویب رسیده و پیشنهاد تأمین اعتبار ملی برای تکمیل حدود چهار کیلومتر از مسیر ارائه شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با تسریع در فرآیند‌های اداری، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این پروژه را فراهم کنند.

واحدیان در پایان با تأکید بر اینکه شهرداری همواره پاسخگوی وظایف خود بوده است، خاطرنشان کرد: تحقق پروژه‌های کلان شهری نیازمند هماهنگی و ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های مرتبط است و انتظار می‌رود هر مجموعه در چارچوب وظایف خود، برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه شهری همکاری لازم را داشته باشد.