\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9\u0648\u0633\u06cc\u062a\u06cc\u060c \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9\u060c \u0628\u0627 \u0633\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0634\u0639\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f. \u0645\u0639\u062a\u0631\u0636\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u0642\u0637\u0639 \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u0645\u06a9\u0632\u06cc\u06a9 \u0628\u0627 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0