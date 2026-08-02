باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم

شماری از مردم مکزیک با برگزاری تظاهرات در پایتخت این کشور، ضمن اعلام حمایت از فلسطین، خواستار قطع روابط دولت مکزیک با رژیم صهیونیستی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان در تظاهراتی در مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک، با سر دادن شعارهایی از فلسطین حمایت کردند. معترضان خواستار قطع روابط مکزیک با رژیم صهیونیستی شدند.

 

 

مطالب مرتبط
تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
young journalists club

عکس جنجالی تاجر لبنانی کنار نتانیاهو + فیلم

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
young journalists club

روایت‌های تکان‌دهنده از زندان‌های رژیم صهیونیستی + فیلم

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
young journalists club

کارشناس مسائل بین‌الملل: آمریکایی‌ها از نظر راهبردی در باتلاق گرفتار شده‌اند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تأکید مردم بر پایان دوران «بزن‌دررو» آمریکا در صد و پنجاه‌وچهارمین تجمع شبانه + فیلم
۲۶۱

تأکید مردم بر پایان دوران «بزن‌دررو» آمریکا در صد و پنجاه‌وچهارمین تجمع شبانه + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم
۲۵۲

سقوط مرگبار هواپیمای گردشگری در پرو با ۱۳ کشته + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
مرمت ۸ بنای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم به پایان رسید + فیلم
۲۳۵

مرمت ۸ بنای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم به پایان رسید + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم
۲۲۵

تحلیل اربعین در غرب پررنگ‌تر از ایران است + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم
۲۱۸

تظاهرات مکزیکی‌ها برای قطع روابط با اسرائیل + فیلم

۱۱ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha