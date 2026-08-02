باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه انعقاد تفاهمنامه همکاری با محوریت بهرهوری انرژی و توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در بخش ساختمان، صبح امروز با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر و امین مقومی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد.
مصطفی رجبی مشهدی در این نشست با اشاره به اهمیت بخش ساختمان در مصرف انرژی کشور گفت: سالانه حدود یکمیلیون مشترک جدید به شبکه برق اضافه میشود که ۸۰ درصد آنها مربوط به بخش خانگی و ساختمان است. بر اساس محاسبات، بخش ساختمان ۴۰ درصد از کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده و با رشد سالانه ۵.۲ درصدی تقاضای انرژی مواجه است.
وی با تأکید بر اینکه اتلاف انرژی یکی از چالشهای اصلی این حوزه است، افزود: به دلیل ضعف در عایقبندی و عدم رعایت کامل الزامات مهندسی در ساختمانهای قدیمی و بخشی از بناهای جدید، بهطور متوسط شاهد ۴۰ درصد اتلاف انرژی هستیم که ضرورت مداخله و اصلاح مقررات را دوچندان میکند.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو در ادامه، چهار محور اساسی این تفاهمنامه را برای افزایش بهرهوری و کاهش مصرف برق ساختمان و افزایش تابآوری انرژی در بخش ساختمان تشریح کرد:
۱. ارتقای بهرهوری انرژی: تمرکز بر عایقبندی و هوشمندسازی ساختمانها، ترویج استفاده از لوازم برقی پربازده و تداوم برنامههای تشویقی برای جایگزینی وسایل برقی پربازده.
۲. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر: اولویتدهی به نصب سامانههای خورشیدی در پشتبام ساختمانها، بهویژه در مجتمعهای بزرگ، برای تأمین بخشی از برق مصرفی و افزایش تابآوری ساختمانها در شرایط اضطراری.
۳. بازنگری در مقررات و نظارت: تقویت ضوابط بهرهوری انرژی در مقررات ملی ساختمان بهمنظور پیشگیری از ناترازیهای آتی در شبکه برق.
۴. آموزش تخصصی: ارتقای دانش فنی مهندسان، مجریان و ناظران برای اجرای دقیق استانداردها و نظارت بر رعایت کامل مقررات ملی ساختمان.
رجبی مشهدی در پایان خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه گامی راهبردی برای کاهش ناترازی برق کشور است. با کاهش مصرف در بخش ساختمان، نهتنها نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین در بخش تأمین سوخت و ساخت نیروگاههای حرارتی کاهش مییابد، بلکه ساختمانها نیز به سمت خودتأمینی انرژی و پایداری بیشتر حرکت خواهند کرد.
منبع: توانیر