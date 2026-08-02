باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مجید دهقانیزاده رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ استان با حضور استاندار یزد و بهصورت برخط با رئیس مرکز آمار ایران برگزار شد، این سرشماری را یکی از مهمترین و اثرگذارترین رویدادهای آماری کشور در مسیر برنامهریزی و تصمیمسازی دانست.
دهقانیزاده با اشاره به نقش تعیینکننده آمارهای دقیق، مستند و هماهنگ در اداره مطلوب کشور اظهار کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، بهویژه در قالب ثبتیمبنا، میتواند برای برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی بسیار کلیدی باشد و به ارتقای کیفیت تصمیمات در سطح ملی و استانی کمک کند.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه حرکت به سمت سرشماری ثبتیمبنا، اقدامی دشوار، اما ضروری است، افزود: در کشور دادههای ارزشمندی در دستگاههای مختلف ثبت و نگهداری میشود، اما این اطلاعات تاکنون بهصورت یکپارچه در خدمت اهداف آماری و برنامهریزی قرار نگرفتهاند. تحقق این هدف، نیازمند همت، تدبیر و همکاری همه دستگاههاست.
دهقانیزاده همچنین نبود آمارهای دقیق و هماهنگ را یکی از عوامل بروز تصمیمگیریهای نادرست عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، ممکن است دو دستگاه درباره یک موضوع، آمارهایی تولید کنند که کاملاً با یکدیگر هماهنگ نباشد؛ موضوعی که میتواند آثار منفی جدی در فرآیند حکمرانی و توسعه برجای بگذارد.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای سرشماری ثبتیمبنا ۱۴۰۵، گام بلندی در مسیر مدیریت بهتر اطلاعات، ارتقای دقت آماری و بهبود روند توسعه و پیشرفت کشور برداشته شود.
دهقانیزاده با اشاره به حضور برخط رئیس مرکز آمار ایران در این نشست، بر ضرورت بهرهگیری از دیدگاهها و راهبردهای این مرکز و نیز هماهنگی بین بخشی دستگاههای ذیربط برای اجرای هرچه بهتر سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا ۱۴۰۵ در استان تأکید کرد.
یزد در مسیر نخستین سرشماری ثبتیمبنای کشور؛ آمادهسازی زیرساختها برای اجرای دقیق ۱۴۰۵
رییس گروه اجرای طرحهای آماری و سرشماری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد گفت: یزد با اجرای آزمایشی در بهاباد، تفت و روستای اسلامیه، بهروزرسانی نقشهها و هماهنگی با دستگاههای اجرایی، خود را برای اجرای نخستین سرشماری ثبتیمبنای کشور آماده میکند.
وی با اشاره به اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵، نهمین سرشماری عمومی کشور و نخستین سرشماری ثبتیمبنای ایران خواهد بود، گفت: این شیوه نوین، با تکیه بر دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی و کاهش اتکا به عملیات گسترده میدانی، میتواند ضمن افزایش دقت، هزینههای اجرایی را نیز بهطور چشمگیری کاهش دهد.
ولیزاده با بیان اینکه استانها در این فرآیند نقش حلقه اتصال میان ستاد ملی و دستگاههای اجرایی محلی را بر عهده دارند، افزود: در استان یزد، هماهنگیهای لازم برای تکمیل زیرساختهای اجرایی، بهروزرسانی نقشههای شهری و روستایی و تعامل مستمر با مرکز آمار ایران در حال انجام است تا زمینه اجرای دقیق و علمی این طرح ملی فراهم شود.
رئیس گروه اجرای طرحهای آماری و سرشماری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تشریح اقدامات انجامشده در استان اظهار داشت: اجرای آزمایشی سرشماری در شهرستان بهاباد در سال ۱۴۰۱ و نیز اجرای آزمایشی در شهر تفت و روستای اسلامیه در سال ۱۴۰۴ از جمله تجربههای مهمی بوده که به آمادگی استان برای ورود به مرحله اصلی کمک کرده است. همچنین نقشههای اولیه بهنگامسازی و برای بررسیهای تخصصی به مرکز آمار ایران ارسال شده است.
ولیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات در دست انجام استان اشاره کرد و گفت: فراهمسازی مقدمات راهاندازی خطوط ارتباطی ۴۰۰۲۰ و ۴۰۰۲۱، بهنگامسازی نقشههای شهری و روستایی، برنامهریزی برای تبلیغات و اطلاعرسانی، استفاده از ظرفیت شهرداریها و نقشههای طرح هادی بنیاد مسکن از جمله برنامههایی است که با جدیت پیگیری میشود.
لازم به ذکر است؛ در این نشست تأکید شد که سرشماری ثبتیمبنای ۱۴۰۵ صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه زیرساختی برای حکمرانی دادهمحور، برنامهریزی دقیق توسعهای و توزیع عادلانه خدمات در استانها به شمار میرود و موفقیت آن نیازمند همراهی همهجانبه دستگاهها و مردم است.