۱۴۷ گروه پژوهشی جهاد دانشگاهی برای حل ۵۰ ابرچالش کشور بسیج شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی امروز در نشست خبری جهاد دانشگاهی اظهار کرد: رویکرد اصلی معاونت پژوهش و فناوری، تبدیل «مسئله» به «مأموریت پژوهشی»، مأموریت به «طرح» و در نهایت تبدیل طرحها به «اثر و محصول» بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حکمرانی پژوهش افزود: در کنار توسعه دستاوردهای فناورانه، سامانه «پژوهشنگار» رونمایی شد، شورای بررسی نهایی طرحهای پژوهشی پس از ۱۰ سال وقفه فعالیت خود را از سر گرفت، آییننامه رتبهبندی پژوهشگران و فناوران ابلاغ شد و برای نخستین بار از مشارکت سازمانیافته بدنه علمی در انتخاب مدیران دفاتر تخصصی استفاده شد.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی ادامه داد: شبکه پژوهشی جهاد دانشگاهی متشکل از ۱۴۷ گروه پژوهشی و ۱۴۵ مرکز خدمات تخصصی، فعالیتهای خود را بر اساس مأموریتهای مبتنی بر ۵۰ ابرچالش کشور ساماندهی کرده است.
شیخی با اشاره به برخی دستاوردهای فناورانه سال گذشته گفت: انعقاد قرارداد تولید انبوه ۵۳۰ تن ماده راهبردی حفاری، تحویل بیش از ۶ تن آلیاژ صنعتی بومی، ساخت اینورتر خورشیدی ۲۵۰ کیلووات، راهاندازی آزمایشگاه ملی «سحاب» و توسعه مراکز تخصصی در حوزههایی همچون هوش مصنوعی، سلامت اداری، پزشکی، کشاورزی، منابع طبیعی، علوم انسانی و فنی و مهندسی از مهمترین اقدامات این حوزه بوده است.
وی همچنین از افزایش قابل توجه طرحهای کارفرمایی خبر داد و افزود: طی سه سال گذشته ۷۵۱ طرح کارفرمایی در جهاد دانشگاهی اجرا شده که ۵۹۱ طرح آن تنها مربوط به سال ۱۴۰۴ است؛ آماری که نشان میدهد پژوهشهای جهاد دانشگاهی بیش از گذشته بر نیازها و تقاضاهای واقعی کشور متمرکز شده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی با اشاره به خدمات این نهاد در دوران جنگ ۱۲روزه اخیر، گفت: پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی در کنار مردم خدمات رایگان غربالگری سرطان ارائه کرد و در همین مدت هفت مورد ابتلا به سرطان شناسایی شد که بیماران در کوتاهترین زمان تحت جراحی، شیمیدرمانی و درمان تخصصی قرار گرفتند.
شیخی افزود: مراکز روانشناسی و مشاوره جهاد دانشگاهی نیز در استانهای مختلف بدون وقفه به ارائه خدمات تخصصی پرداختند و همزمان، فعالیتهای پژوهشی و تولید محصولات مورد نیاز دستگاههای اجرایی نیز بدون هیچ توقفی ادامه یافت.
وی تأکید کرد: جهاد دانشگاهی در شرایط بحرانی نیز مأموریت علمی، فناورانه و اجتماعی خود را کنار نگذاشت و همزمان با تداوم پروژههای تخصصی، در کنار مردم و برای رفع نیازهای کشور حضور مؤثر و فعال داشت.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی از رونمایی سامانه جامع دانشجویان شهید، احیای مراکز فرهنگی دانشجویی، راهاندازی مسابقه ملی «اکوتک» و توسعه سامانه «شهر دانشجو» با قابلیت کیف پول الکترونیکی خبر داد و گفت: تقویت زیرساختهای فرهنگی و خدمات هوشمند دانشجویی از مهمترین برنامههای این معاونت در سال جاری است.
علی گو اظهار کرد: سامانه جامع دانشجویان شهید کشور با هدف گردآوری اطلاعات تمامی دانشجویان شهید، از شهدای پیش از جنگ ۱۲ روزه تا شهدای حوادث اخیر، آماده بهرهبرداری است و بهزودی رونمایی خواهد شد.
وی افزود: اطلاعات گردآوریشده در این سامانه میتواند به عنوان یک مرجع برای دانشگاهها، پژوهشگران و علاقهمندان حوزه ایثار و شهادت مورد استفاده قرار گیرد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامههای این معاونت در سال گذشته گفت: توسعه ساختارهای فرهنگی و تنوعبخشی به فعالیتهای فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا، مرکز گردشگری دانشجویان و مرکز امام و انقلاب اسلامی که در سالهای گذشته تغییر ماهیت داده بودند، با تصویب هیئت امنا دوباره احیا شدند.
گو ادامه داد: همچنین مرکز نوآوری دانشجویان و مرکز توسعه دانشجویان ایران نیز با رویکردی جدید و فرهنگی فعالیت خود را از سر گرفتهاند تا زمینه مشارکت بیشتر دانشجویان در برنامههای فرهنگی و نوآورانه فراهم شود.
وی از برگزاری نخستین دوره مسابقه ملی «اکوتک» خبر داد و افزود: این رویداد با محوریت انرژی، آب و امنیت غذایی طراحی شده و فراخوان آن پس از هجدهم مردادماه منتشر خواهد شد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی توسعه سامانه «شهر دانشجو» را از دیگر برنامههای مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: بخش عمده خدمات جهاد دانشگاهی در این سامانه تجمیع شده است و تلاش داریم همزمان با هجدهم مرداد، قابلیت کیف پول الکترونیکی دانشجویان نیز به آن افزوده شود.
علی گو تصریح کرد: با راهاندازی این قابلیت، دانشجویان میتوانند تراکنشهای مالی و خرید خدمات و محصولات را از طریق سامانه «شهر دانشجو» انجام دهند و این سامانه از یک بستر خدماتی صرف، به یک پلتفرم جامع خدمات دانشجویی تبدیل خواهد شد.