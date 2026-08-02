باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت: در حال حاضر حدود ۷۸۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و این سازمان با اجرای برنامههای نظارتی و توسعه خدمات غیرحضوری، افزایش پوشش بیمهای را بهطور جدی دنبال میکند.
منوچهر گودرزی با اشاره به اهمیت افزایش تعداد بیمهشدگان اظهار کرد: هرچه تعداد بیمهپردازان بیشتر شود، منابع سازمان تقویت شده و امکان ارائه خدمات مطلوبتر فراهم خواهد شد. به همین منظور، بازرسیهای دورهای از کارگاهها برای شناسایی کارگران فاقد بیمه و بررسی صحت دستمزدهای اعلامشده بهصورت مستمر انجام میشود.
وی افزود: برخی کارفرمایان به دلیل بیاطلاعی یا دلایل دیگر، دستمزد واقعی کارگران را در لیست بیمه ثبت نمیکنند که این موضوع در آینده موجب کاهش میزان مستمری و سایر تعهدات بیمهای کارگران خواهد شد. از این رو، بازرسان تأمین اجتماعی ضمن نظارت بر کارگاهها، آموزشها و تذکرات لازم را نیز به کارفرمایان ارائه میکنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان درباره گلایههای کارگران ساختمانی و رانندگان از محدودیتهای بیمهای نیز گفت: بیمه این گروهها تابع سهمیهها و قوانین مصوب است. در حوزه رانندگان نیز اجرای طرحهای جدید نیازمند تصویب قوانین در مجلس و تعیین منابع مالی از سوی دولت است و سازمان تأمین اجتماعی پیگیر تسریع در این روند است.
گودرزی با اشاره به مطالبات بازنشستگان درباره معوقات افزایش حقوق سال جاری تصریح کرد: افزایش حقوق بازنشستگان مطابق قانون اعمال شده و پرداخت مابهالتفاوت ماههای ابتدایی سال نیز در دستور کار سازمان قرار دارد. به گفته وی، تأمین نقدینگی مورد نیاز در سطح کشور در حال انجام است و این مطالبات بهطور قطع پرداخت خواهد شد.
وی همچنین از توسعه خدمات الکترونیکی سازمان خبر داد و گفت: بیش از ۶۰ خدمت تأمین اجتماعی بهصورت غیرحضوری ارائه میشود و شهروندان در تمام شهرستانها و حتی روستاهای استان میتوانند بدون مراجعه حضوری، درخواستهای خود را از طریق سامانه خدمات غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.
گودرزی در پایان از کارگران خواست در صورت بیمه نشدن توسط کارفرما یا مشاهده هرگونه تخلف، از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان درخواست بازرسی ثبت کنند تا موضوع در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و حقوق بیمهای آنان استیفا شود.