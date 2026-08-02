شهروندخبرنگار ما در فیلمی از برپایی موکب برای جاماندگان اربعین حسینی در پل بزرگمهر شهرستان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - عشق و دلدادگی به سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) حد و مرز نمیشناسد و این شعله هیچ گاه خاموش نمیشود. در روزهای باقیمانده به اربعین حسینی با وجود اینکه افرادی هستند که دلهای خود را به آستان مقدس امام حسین (ع) گره زدند، اما نتوانستند به کربلای معلی مشرف شوند و از این سفر معنوی جا ماندهاند. به همین منظور در این ایام پر حزن و اندوه عاشقان حسینی در پل بزرگمهر شهرستان اصفهان با برپایی موکب و مراسم سوگواری آماده خدمات رسانی به عزاداران است.
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منبع: هستی فلاحتی - اصفهان
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