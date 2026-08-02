باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانههای دولتی روز یکشنبه گزارش دادند که تعداد قربانیان زمینلرزهٔ مهیب هفتهٔ گذشته در استان کوماموتو در جنوبغرب ژاپن به ۳۸ نفر افزایش یافته است، در حالی که هزاران نفر همچنان در پناهگاههای موقت به سر میبرند.
شبکهٔ دولتی اناچکی گزارش داد که مقامات مرگ ۳۶ نفر را تأیید کردهاند، در حالی که دو مورد دیگر هنوز در دست بررسی است تا مشخص شود که آیا ناشی از زمینلرزهٔ ۷٫۱ ریشتری روز سهشنبه بودهاند یا خیر.
بیش از ۹٬۲۰۰ نفر همچنان در ۲۱۰ پناهگاه موقت به سر میبرند و بیش از ۳٬۴۰۰ خانه بر اثر این زمینلرزهٔ شدید آسیب دیدهاند.
آب لولهکشی در بیش از ۶۹٬۰۰۰ واحد مسکونی و تجاری در کوماموتو قطع شده است.
مراکز درمانی آسیبدیده از زلزله نیز در حال بازیابی هستند.
مقامات اعلام کردند که روز شنبه حدود ۳۰ نفر با علائم مشکوک به گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدند، در حالی که دمای هوا در برخی نقاط کوماموتو به بیش از ۳۷ درجه سانتیگراد (حدود ۹۹ درجه فارنهایت) رسیده بود.
مقامات هشدار دادند که هنوز دامنهٔ کامل خسارت مشخص نشده است و با ادامهٔ بازرسیها، تعداد ساختمانهای آسیبدیده ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد.
دولت این استان اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات روز شنبه در یک مرکز خرید «ایون» پایان یافته است؛ جایی که هفت کارگر در اثر انفجاری که اندکی پس از زمینلرزه رخ داد، جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.
ژاپن که یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان است، در امتداد «کمربند آتش» اقیانوس آرام قرار دارد و حدود ۲۰درصد از زمینلرزههای جهان با بزرگی ۶٫۰ یا بیشتر را تجربه میکند.
منبع: آناتولی