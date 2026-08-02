باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نشست مشترک مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با مدیرکل مدیریت بحران استانداری، بیش از آنکه یک دیدار اداری باشد، حامل این پرسش است که آیا این هماهنگی‌ها به اقدام عملی منجر خواهد شد یا همچنان پس از هر بحران، شاهد تکرار وعده‌ها و برگزاری جلسات مشابه خواهیم بود؟

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این نشست با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی، اعلام کرد که نیروهای یگان حفاظت، کارشناسان و تشکل‌های مردمی برای مقابله با حوادث احتمالی در آمادگی کامل قرار دارند.

شیرزاد نجفی، توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی را مهم‌ترین راهکار برای کاهش خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی جنگل‌ها، سیلاب و سایر مخاطرات طبیعی دانست و بر تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

از سوی دیگر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان نیز حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را یکی از اولویت‌های مدیریت بحران استان عنوان کرد و خواستار افزایش هم‌افزایی، تبادل اطلاعات و استفاده از همه ظرفیت‌های عملیاتی و تجهیزاتی دستگاه‌های اجرایی شد.

با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه افکار عمومی از مدیران انتظار دارد، صرفاً برگزاری نشست‌های هماهنگی نیست؛ بلکه اجرای مصوبات، تجهیز نیروهای امدادی، تأمین امکانات اطفای حریق، آموزش جوامع محلی و واکنش سریع در زمان وقوع بحران است.

کارشناسان معتقدند لرستان به دلیل گستردگی جنگل‌های زاگرس و شرایط خاص اقلیمی، بیش از هر زمان دیگری به مدیریت پیشگیرانه نیاز دارد؛ مدیریتی که بتواند قبل از شعله‌ور شدن آتش یا وقوع سیلاب وارد عمل شود، نه آنکه پس از خسارت‌های گسترده به فکر جبران باشد.

در پایان این نشست نیز دو طرف بر استمرار جلسات مشترک، اجرای برنامه‌های آموزشی و عملیاتی، ارتقای سطح آمادگی نیروهای اجرایی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها برای پیشگیری و مدیریت بحران‌های طبیعی در استان تأکید کردند؛ مصوباتی که میزان موفقیت آن‌ها، در آزمون بحران‌های پیش‌رو مشخص خواهد شد.