معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم گفت:با پر کردن ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان قم از برداشت غیرقانونی ۳۷۴ هزار و ۶۶۴ مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی استان جلوگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دانشور،معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم با اشاره به این که پُر کردن چاه‌های غیرمجاز استان با جدیت ادامه دارد،‌ گفت: در همین رابطه تنها طی تیرماه سال‌جاری، ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان قم پر و مسلوب‌المنفعه شد.

وی افزود: در راستای اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت از منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، گروه‌های گشت و بازرسی و دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب این شرکت موفق شدند در ماه گذشته تعداد ۱۰ حلقه چاه غیرمجاز را پُر و مسلوب‌المنفعه نمایند.

دانشور گفت: از این تعداد، هشت حلقه چاه در محدوده مطالعاتی علی‌آباد - خلجستان و ۲ حلقه چاه در محدوده مطالعاتی قم - کهک پر و مسلوب‌المنفعه شده‌است.

دانشور تصریح کرد: با پر و مسلوب‌المنفعه شدن این چاه‌های غیرمجاز، از برداشت غیرقانونی ۳۷۴ هزار و ۶۶۴ مترمکعب آب از منابع آب زیرزمینی استان جلوگیری شد که نقش مؤثری در صیانت از آبخوان‌ها و کاهش برداشت‌های غیرمجاز دارد.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی این شرکت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری یا برداشت غیرمجاز از منابع آب، مراتب را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع‌رسانی کنند تا در چارچوب قوانین، اقدامات لازم انجام شود.

منبع:روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای قم

برچسب ها: منابع آبی ، شرکت آب منطقه ای قم
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