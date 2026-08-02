با امضای تفاهم‌نامه همکاری میان پلیس امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق لرستان، برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و سوءاستفاده‌کنندگان از شبکه برق وارد مرحله جدیدی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و حفاظت قاطع از سرمایه‌های ملی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان لرستان و شرکت توزیع نیروی برق استان با هدف مقابله با مفاسد اقتصادی و بهره‌برداری غیرمجاز از شبکه برق منعقد شد.

فرماندهی انتظامی استان با تأکید بر اینکه خط قرمز پلیس، دست‌اندازی به اموال عمومی و تضییع حقوق شهروندان است، اعلام کرد: این تفاهم‌نامه با هدف شناسایی دقیق و برخورد بدون اغماض با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز (ماینر) که موجب ناپایداری شبکه و اخلال در آرامش عمومی می‌شوند، تدوین گردیده است.

در این نشست تصریح شد که پلیس امنیت اقتصادی با تکیه بر اشراف اطلاعاتی و در کنار ظرفیت‌های تخصصی شرکت توزیع برق، کوچک‌ترین تحرکات افراد فرصت‌طلب و سودجو را رصد خواهد کرد. بر اساس مفاد این توافق‌نامه، هرگونه اقدام غیرقانونی که منجر به هدررفت انرژی و تضییع بیت‌المال گردد، با واکنش سریع، قاطع و قانونی پلیس روبرو خواهد شد.

مجموعه انتظامی استان لرستان ضمن هشدار به متخلفان، تأکید کرد: امنیت اقتصادی، زیربنای آرامش جامعه است و پلیس به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد عده‌ای برای منافع شخصی، امنیت انرژی و حقوق حقه مردم را فدای سودجویی‌های غیرقانونی خود کنند.

منبع:مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان

برچسب ها: برق ، لرستان ، ماینر
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