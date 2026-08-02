۲.۲ میلیون بخاری راندمان بالا در مسیر جایگزینی قرار گرفت

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به اجرای طرح ملی جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا پیش‌بینی کرد با توجه به امضای قرارداد تأمین بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه بخاری؛ امسال شاهد رشد قابل توجه در اجرای این طرح و افزایش مقدار صرفه‌جویی در مصرف گاز باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ولی‌اله دینی گفت: طرح ملی جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا سابقه‌ای بیش از ۱۰ سال دارد و در قالب مصوبه‌های مختلف به تصویب رسیده بود، اما هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید تا اینکه در آخرین مصوبه شورای اقتصاد، مسئولیت اجرای آن به شرکت ملی گاز ایران واگذار شد.

وی با تشریح چالش‌های اجرای این طرح افزود: یکی از مهم‌ترین موانع، محدود بودن تعداد تولیدکنندگان بخاری‌های پربازده در کشور بود. از آنجا که به دلیل پایین بودن قیمت انرژی، تقاضای بازار برای این محصولات محدود بود، ظرفیت تولید شرکت‌ها نیز پاسخ‌گوی نیاز طرح ملی جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا نبود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران ادامه داد: چالش دیگر به ویرایش مقررات ملی ساختمان در سال ۱۴۰۲ بازمی‌گشت که عملاً نصب بخاری در واحد‌های مسکونی را ممنوع کرده بود. به همین دلیل، زمان قابل توجهی صرف اصلاح مقررات و اخذ مجوز‌های لازم شد.

دینی با بیان اینکه پس از رفع این موانع، اجرای طرح شتاب گرفت، گفت: طرح از سال ۱۴۰۳ به‌صورت جدی وارد فاز اجرایی شد و از سال ۱۴۰۴ با سرعت بیشتری دنبال شده است.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح بیان کرد: براساس قرارداد‌های امضاشده میان شرکت بازرگانی گاز ایران و تولیدکنندگان بخاری که سرمایه‌گذاران این طرح به شمار می‌آیند، تاکنون قرارداد تأمین بیش از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه بخاری امضا شده و براساس آخرین گزارش‌ها، بیش از ۱۰۴ هزار دستگاه بخاری در منازل مشترکان تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران با اشاره به افزایش ظرفیت تولید شرکت‌های طرف قرارداد گفت: ظرفیت تولید این شرکت‌ها در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود امسال تعداد بخاری‌های پربازده برای تعویض با بخاری‌های کم‌بازده رشد قابل توجهی داشته باشد.

دینی افزود: حمایت شرکت ملی گاز ایران از تولید بخاری‌های پربازده از طریق امضای قرارداد‌های بلندمدت به توسعه این طرح ملی منجر شد و انگیزه لازم برای افزایش ظرفیت تولید از سوی سرمایه‌گذاران را ایجاد کرد.

وی تصریح کرد: امضای قرارداد‌های شرکت ملی گاز ایران با تولیدکنندگان، افزون‌بر ایجاد اطمینان از وجود بازار مصرف این محصولات، زمینه افزایش ظرفیت تولید و جایگزینی بخاری‌های پربازده با بخاری‌های مرسوم و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم کرده است.

منبع: شانا

برچسب ها: بخاری ، شرکت بازرگانی گاز ایران
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