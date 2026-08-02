باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ علی دهستانی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان اردکان گفت: دوره‌های اوقات فراغت تابستان از ابتدای تیرماه تا ابتدای شهریورماه در قالب ۲۱ کلاس آموزشی و در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود و حدود ۱۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان نیز در قالب طرح «ایران‌مهارت» در این دوره‌ها حضور دارند.

وی افزود: برای نخستین‌بار، دوره‌های طراحی با نرم‌افزار SolidWorks و کاربرد مقدماتی هوش مصنوعی با بهره‌گیری از مربیان برون‌سازمانی در این مرکز برگزار شده است.

دهستانی هدف از اجرای این دوره‌ها را غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان، توسعه مهارت‌آموزی و ارتقای توانمندی‌های متناسب با نیاز‌های روز بازار کار عنوان کرد.