مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از ۲۵ تیرماه تا پایان روز دهم مرداد مجموع تردد زائران ایرانی و خارجی از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه به یک میلیون و ۵۸۷ هزار و ۷۰۹ نفر رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- یزدان خسروی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت:  یک میلیون و ۹۹۵ نفر خروج و ۵۹۲ هزار و ۱۴ نفر ورود زائران ایرانی و خارجی از مرز‌های شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است.

وی افزود: از مجموع تردد‌های ثبت‌شده، ۸۷۷ هزار و ۸۳۰ زائر ایرانی از کشور خارج و ۵۵۶ هزار و ۵۸۶ زائر ایرانی وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: همچنین ۱۱۷ هزار و ۴۷۳ تبعه خارجی از کشور خارج و ۳۶ هزار و ۳۲۰ تبعه خارجی وارد کشور شده‌اند.

خسروی با اشاره به سهم مرز‌های استان از تردد زائران گفت: در این مدت، پایانه مرزی شلمچه با ثبت یک میلیون و ۲۷۸ هزار و ۹۲۱ تردد بیشترین سهم جابه‌جایی زائران را به خود اختصاص داده است و همچنین در پایانه مرزی چذابه نیز ۳۰۸ هزار و ۷۸۸ تردد ثبت شده است.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران در روز‌های منتهی به اربعین حسینی اظهار کرد: تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو‌های راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی محور‌های منتهی به مرز‌ها و تسهیل عبور زائران در آماده‌باش کامل قرار دارند.

خسروی از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها و مرز‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور دریافت کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن و بدون مشکل داشته باشند.

برچسب ها: زائران حسینی ، اربعین حسینی
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