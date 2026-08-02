باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز -یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵- در شرایط قابل قبول قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص (PM ۲.۵) هم‌اکنون عدد ۸۷ را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۱۶ ایستگاه (اتوبان محلاتی منطقه ۱۴، اقدسیه منطقه ۱، بهاران، پارک رز منطقه ۲۲، پونک منطقه ۵، پیروزی منطقه ۱۳، تربیت مدرس منطقه ۶، تست، دروس منطقه ۱۳، ستاد بحران منطقه ۷، شریف منطقه ۲، شهرداری منطقه ۲، شهرداری منطقه ۱۱، گلبرگ منطقه ۸، مسعودیه منطقه ۱۵و وردآورد منطقه ۲۲) در وضعیت قابل قبول (زرد) قرار دارند و در ۸ ایستگاه (شادآباد منطقه ۱۸، شهرداری منطقه ۱۹، شهرداری منطقه ۲۱، شهرداری منطقه ۲۲، شیخ صفی، صدر منطقه ۱۳، صدر منطقه ۳ و میدان فتح منطقه ۹) وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

گفتنی است؛ شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۱۳۰ و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، ایستگاه اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۶۱ دارای بهترین شرایط و ایستگاه شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۴۸ دارای بدترین شرایط هستند.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۲روز هوای پاک، ۱۰۴ روز هوای قابل قبول، ۱۶ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲ روز ناسالم را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در این بازه زمانی در سال گذشته ۶ روز هوای پاک، ۷۶ روز هوای قابل قبول، ۴۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۶ روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و ۲ روز خطرناک را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.