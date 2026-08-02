باشگاه استقلال در مورد اظهارات بازیکن خارجی این تیم بیانیه ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد:  در پی اظهارات اخیر داکنز نازون درباره عدم پیگیری باشگاه استقلال برای بازگشت وی، اعلام می‌شود تمامی اقدامات لازم برای بازگشت این بازیکن در زمان مقرر انجام شده است. لازم است جهت تنویر افکار عمومی اعلام شود که برخلاف ادعا‌های مطرح‌شده، تمامی اقدامات و پیگیری‌های لازم برای بازگشت داکنز نازون در زمان مقرر انجام شده و مستندات مربوطه نیز موجود است.

 بر اساس مستندات موجود، ویزای این بازیکن در تاریخ ۲۰۲۶/۰۵/۰۵ (۱۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵) اخذ و مدارک مربوطه نیز برای وی ارسال شد. با این حال، نامبرده با اعلام تغییر گذرنامه خود، از ارسال به‌موقع مدارک جدید به باشگاه خودداری کرد؛ موضوعی که موجب تأخیر در فرآیند تهیه بلیت و هماهنگی‌های لازم برای سفر او به ایران شد. این در حالی است که گذرنامه پیشین وی تا سال ۲۰۳۰ دارای اعتبار بوده است.
 همچنین مستندات موجود نشان می‌دهد سرپرست تیم در چندین نوبت از طریق پیام، پیگیر وضعیت این بازیکن و زمان بازگشت وی به ایران بوده و باشگاه استقلال تمامی اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده است.

متأسفانه به نظر می‌رسد برخی مشاوران و ایجنت‌ها بدون توجه به واقعیت‌ها و مستندات موجود، اطلاعات نادرستی را در اختیار بازیکنان قرار می‌دهند که نتیجه آن طرح ادعا‌های خلاف واقع و ایجاد برداشت اشتباه در افکار عمومی است. باشگاه استقلال ضمن تأکید بر پایبندی به تعهدات حرفه‌ای خود، انتظار دارد تمامی طرف‌های مرتبط نیز در بیان مسائل، واقعیت‌ها و مستندات موجود را مدنظر قرار دهند.

برچسب ها: باشگاه استقلال تهران ، لیگ‌برتر فوتبال
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