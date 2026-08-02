باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس خامهیار کارشناس مسائل بینالملل در گفتگو با شبکه خبر درباره اقدامات رژیم صیهونیستی پس از نقض تفاهنامه اسلامآباد توسط آمریکا گفت: اکنون یک جنگ تمامعیار ترکیبی در جریان است و در سه چهار هفته اخیر در ابعاد اقتصادی، روانی، رسانهای و نظامی ادامه داشته است.
کارشناس مسائل بینالملل تصریح کرد: اسرائیلیها آسیبپذیرتر از همیشه هستند. آنها در آستانه انتخابات قرار دارند و ادامه این روند، نتانیاهو را با شکست فاحشی مواجه خواهد کرد.
وی اظهار کرد: در عین حال، آمریکاییها بهدنبال این بودند که اسرائیلیها وارد این ماجرا نشوند؛ علتش این است که در غیر این صورت، ما وجهه بیشتری در افکار عمومی جهان و بهویژه در میان افکار عمومی آمریکاییها کسب میکنیم. آنها همواره این موضوع را مطرح میکنند و اکنون نیز سیاستمداران مخالف ترامپ و بسیاری از نخبگان معتقدند که این جنگ، جنگ آمریکا نیست بلکه جنگ اسرائیل است لذا در ظاهر اسرائیلیها وارد این معرکه نشدند.
کارشناس مسائل بینالملل بیان کرد: ضمن اینکه صهیونیستها آسیبپذیر بودند و ما راحتتر میتوانستیم اهداف را مورد هدف قرار دهیم و بهانه لازم نیز برای این کار وجود داشت. این خواسته آمریکاییها نبود، اما در توییت اخیر برای افزایش سطح تهدید، اظهارات رژیم صهیونیستی کاملاً بر این مبنا بود که همراه با آمریکاییها وارد جنگ خواهند شد.
خامهیار گفت: آنها تصور میکردند با این تهدید نهایی و به اوج رساندن سطح تهدید، ایران دستهای خود را بالا میبرد و موضوع پایان مییابد یا حداقل امتیازاتی داده خواهد شد و براساس آن، مذاکرات تحمیلی با تحقق کامل خواستههای آمریکاییها اعمال میشود؛ همان چیزی که ترامپ بارها مطرح کرد و در آخرین بار نیز گفت ایران باید صد درصد شرایط او را بپذیرد لذا ما از یک آزمون بزرگ خارج شدیم و شاید در طول جنگ، با چنین وضعیتی مواجه نشده بودیم.