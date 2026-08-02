خامه‌یار می‌گوید اکنون یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی در جریان است و در سه چهار هفته اخیر در ابعاد اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و نظامی ادامه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس خامه‌یار کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با شبکه خبر درباره اقدامات رژیم صیهونیستی پس از نقض تفاهنامه اسلام‌آباد توسط آمریکا گفت: اکنون یک جنگ تمام‌عیار ترکیبی در جریان است و در سه چهار هفته اخیر در ابعاد اقتصادی، روانی، رسانه‌ای و نظامی ادامه داشته است.

کارشناس مسائل بین‌الملل تصریح کرد: اسرائیلی‌ها آسیب‌پذیرتر از همیشه هستند. آن‌ها در آستانه انتخابات قرار دارند و ادامه این روند، نتانیاهو را با شکست فاحشی مواجه خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در عین حال، آمریکایی‌ها به‌دنبال این بودند که اسرائیلی‌ها وارد این ماجرا نشوند؛ علتش این است که در غیر این صورت، ما وجهه بیشتری در افکار عمومی جهان و به‌ویژه در میان افکار عمومی آمریکایی‌ها کسب می‌کنیم. آن‌ها همواره این موضوع را مطرح می‌کنند و اکنون نیز سیاستمداران مخالف ترامپ و بسیاری از نخبگان معتقدند که این جنگ، جنگ آمریکا نیست بلکه جنگ اسرائیل است لذا در ظاهر اسرائیلی‌ها وارد این معرکه نشدند.

کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: ضمن اینکه صهیونیست‌ها آسیب‌پذیر بودند و ما راحت‌تر می‌توانستیم اهداف را مورد هدف قرار دهیم و بهانه لازم نیز برای این کار وجود داشت. این خواسته آمریکایی‌ها نبود، اما در توییت اخیر برای افزایش سطح تهدید، اظهارات رژیم صهیونیستی کاملاً بر این مبنا بود که همراه با آمریکایی‌ها وارد جنگ خواهند شد. 

خامه‌یار گفت: آن‌ها تصور می‌کردند با این تهدید نهایی و به اوج رساندن سطح تهدید، ایران دست‌های خود را بالا می‌برد و موضوع پایان می‌یابد یا حداقل امتیازاتی داده خواهد شد و براساس آن، مذاکرات تحمیلی با تحقق کامل خواسته‌های آمریکایی‌ها اعمال می‌شود؛ همان چیزی که ترامپ بارها مطرح کرد و در آخرین بار نیز گفت ایران باید صد درصد شرایط او را بپذیرد لذا ما از یک آزمون بزرگ خارج شدیم و شاید در طول جنگ، با چنین وضعیتی مواجه نشده بودیم. 

 

برچسب ها: جنگ با آمریکا ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
وزارت امور خارجه: برای دفاع مشروع از حقوق و امنیت ملی از همه ابزار‌ها استفاده می‌کنیم
تماس تلفنی عراقچی با فرمانده ارتش پاکستان، وزیر خارجه ترکیه و وزیر خارجه عربستان
حسن عابدینی:
ایران، شتاب دهنده افول قدرت جهانی آمریکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
با الفاظ بازی نکنید امریکایی ها را به خاک‌خون بکشید تا آرامش ایجاد شود
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
اگر اسرائیل دست از پا خطا کرد دیگه ویرانش کنید. نباید نفس بکشد
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
متاسفانه کارشناسان ناآگاه شما همیشه یکطرف معادلات و احتمالات را میبینند ، که تاکنون اکثرا نظرتشان اشتباه از آب درآمده.
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۶ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
احسنت . بزن اون دست قشنگه را .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
هرکسی از ظن خود شد یار من....
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۲:۱۲ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
سلام
اسراییل خیلی ضعیف شده اگر میتونست حتما تا الان زده بود بقیش چرنده که ایران رو فلان میکنیم نمیتونه . بزنیمش فرصت تجدید قوا ندیم .
۱۰
۸
پاسخ دادن
پزشکیان: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد
مدیریت شهری در مراسم اربعین و تشییع پیکر رهبر شهید عملکرد خوبی داشت
تسهیل تردد زائران اربعین؛ محور دیدار عراقچی با استانداران کربلا و بصره
دفتر رهبر انقلاب: ادعای مطرح‌شده درباره واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است
آخرین اخبار
دفتر رهبر انقلاب: ادعای مطرح‌شده درباره واکنش رهبر انقلاب به نامه رئیس جمهور کذب است
تسهیل تردد زائران اربعین؛ محور دیدار عراقچی با استانداران کربلا و بصره
پزشکیان: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد
مدیریت شهری در مراسم اربعین و تشییع پیکر رهبر شهید عملکرد خوبی داشت
محسن رضایی: جنگ سوم ترامپ در میانه راه شکست خورد
عراقچی: اربعین رزمایش بزرگی که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد
پزشکیان: برنامه ملی پزشک خانواده، زیربنای تحقق عدالت در سلامت است
فرمانده نیروی زمینی سپاه: آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان هستیم
بررسی روند تحولات دیپلماتیک جاری در تماس تلفنی عراقچی با همتایان پاکستانی و عمانی
گفت‌وگوی تلفنی عارف با مسئولان ملی و استانی ستاد اربعین در مرز مهران