«ترامپ همیشه جا می‌زند» اصطلاحی است که به دلیل مواضع بی‌ثبات، متناقض و اجرایی نشده رئیس جمهور آمریکا باب شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اواخر روز شنبه به وقت محلی پس از تهدیدهای تکراری و بی اساس خود علیه ایران مدعی شد که پس از درخواست تهران و «سایر کشور‌های خاورمیانه» برای زمان‌بندی نهایی چارچوب توافق صلح، حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را لغو کرده است و ادعا کرد که رژیم صهیونیستی نیز به این تعهد پیوسته است.

ترامپ در پستی در پلتفرم تروث سوشال ادعا کرد که طرفین با یک توافق بالقوه که شامل بازگشایی «فوری، کامل و جامع» تنگه هرمز و پایان دادن به آنچه تهدید هسته‌ای ایران خواند، موافقت کرده‌اند.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود که با لغو حمله «به خاطر منافع آینده جهان و همچنین بقای یک ایران موفق و مرفه» موافقت کرده است و افزود که این تصمیم منوط به توانایی طرفین در «رسیدن به توافق سریع» است. او در عین حال باز هم تهدیدات خود را تکرار کرد.

ترامپ چند بار از تهدید «تاکو» علیه ایران استفاده کرده است؟

عقب‌نشینی رئیس‌جمهور آمریکا از تهدیدها، چه در جنگ با ایران و چه در مورد تعرفه‌ها، اصطلاح «تاکو» یا «ترامپ همیشه از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند» را رواج داده است.

در اینجا مواردی وجود دارد که ترامپ قبل از عقب‌نشینی، ایران را تهدید کرده است:

در ۲۱ مارس (۱ فروردین) او تهدید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را «کاملاً باز نکند»، نیروگاه‌های ایران را «منهدم» خواهد کرد. او بعداً این مهلت را پنج روز و سپس یک هفته دیگر تمدید کرد.

در ۱ آوریل (۱۲ فروردین)، ترامپ پس از امتناع ایران از تسلیم شدن در مورد تنگه هرمزهرمز مدعی شد که ایالات متحده «ایران را به عصر حجر برمی گرداند». این تهدید هم هیچ تشدید فوری در پی نداشت. چهار روز بعد، او بیانیه‌ای پر از توهین منتشر کرد و ایران را به خاطر مسدود کردن تنگه سرزنش کرد.

در ۷ آوریل (۱۸ فروردین) ، ترامپ مدعی شد: «امشب یک تمدن کامل از بین خواهد رفت» در تهدیدی که باعث اعتراض جهانی شد و گروه‌های حقوق بشری هشدار دادند که این کشور قصد قتل عام غیرنظامیان را دارد.

 در ۸ آوریل، پاکستان آتش‌بس شکننده‌ای بین دو طرف برقرار کرد. در ۴ مه (۱۴ اردیبهشت)، ترامپ از عملیات به اصطلاح «پروژه آزادی» برای اسکورت کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داد. دو روز بعد، او در وب‌سایت «تروث سوشال» نوشت که این عملیات «متوقف» شده است تا ببیند آیا توافقی حاصل می‌شود یا خیر.

در ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد)، ساعاتی پس از تهدید به حمله «بسیار سخت» به ایران از جمله تصرف جزیره حیاتی خارک و به دست گرفتن «کنترل کامل» تأسیسات نفتی ایران، ترامپ با اشاره به مذاکرات ایالات متحده با مقامات ایران تغییر موضع داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، عقب نشینی ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۰ ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
اقتدار نیروهای مسلح باعث این عقب نشینی ها شده است. آفرین بر نیروهای مسلح مقتدر. ما پشت شما هستیم
۰
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