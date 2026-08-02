باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم

شهد شیرین عسل جنگلی رامیان از ۲۴ هزار کلونی زنبور عسل راهی بازار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهد شیرین عسل جنگلی ۲۴ هزار کلونی زنبور عسل رامیان راهی بازار شد.

پیش بینی می‌شود امسال ۴۰۰ زنبوردار رامیانی ۲۲۵ تن عسل تولید و روانه بازار کنند که ۲۰ درصد بیشتر از پارسال است.

 

مطالب مرتبط
شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم
young journalists club

گلستان؛ بهشت زنبورداری + فیلم

شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم
young journalists club

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

شهد شیرین عسل جنگلی رامیان، راهی بازار شد + فیلم
young journalists club

پرورش زنبور عسل به همت بانوان رابری + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 قدرت نظامی ایران فراتر از برآورد‌ها + فیلم
۱۲۴۴

 قدرت نظامی ایران فراتر از برآورد‌ها + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
از حضرت آدم تا رئیسعلی دلواری؛ روایت‌های شگفت‌انگیز از قبرستان وادی‌السلام + فیلم
۱۱۷۶

از حضرت آدم تا رئیسعلی دلواری؛ روایت‌های شگفت‌انگیز از قبرستان وادی‌السلام + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
اذعان سناتور آمریکایی به شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن + فیلم
۷۸۹

اذعان سناتور آمریکایی به شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
وداع غزه با ۱۱۲ شهید جنایت اخیر رژیم صهیونیستی + فیلم
۷۲۹

وداع غزه با ۱۱۲ شهید جنایت اخیر رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
حال و هوای ضریح مطهر امام حسین (ع) در روز اربعین + فیلم
۵۳۱

حال و هوای ضریح مطهر امام حسین (ع) در روز اربعین + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha