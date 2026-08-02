محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در خصوص این موضوع که مدیریت دولتی و غیرشفاف سهام عدالت بستری برای سوءاستفاده و فساد در کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: شرکت‌های خصولتی برای کشور مشکل‌ساز شده‌اند. بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی باید مردمی‌سازی اقتصاد در دستور کار باشد و امور مردم به خودشان سپرده شود. اما شاهد هستیم که خصوصی‌سازی به سمت خصولتی شدن رفته است.

وی ادامه داد: وقتی دولت حاضر نیست از مسئولیت‌هایش بکاهد و امور را به مردم واگذار کند، زمینه برای سوءاستفاده و فساد ایجاد می‌شود زیرا شفافیتی وجود ندارد. از همین رو باید در بحث سهام عدالت، مدیریت سبد دارایی مردم به خود آن‌ها سپرده شود و آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: آزادسازی سهام عدالت با اصول اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. زیرا بر اساس اقتصاد مقاومتی باید مردم به صورت حداکثری در فعالیت‌های اقتصادی کشور مشارکت داده شوند.

صباغیان گفت: سهام عدالت یک دارایی متعلق به مردم است و دولت باید به سمت آزادسازی آن برود. دولت باید حتی‌الامکان زمینه را برای سپردن امور به مردم مهیا کند.

وی ادامه داد: دولت هرگز نمی‌تواند گزینه مناسبی برای مدیریت امور باشد. هر چقدر کارها به مردم سپرده شود و از مسئولیت دولت کم شود، نفع بیشتری برای کشور دارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت این است که مسئولیت‌هایش بکاهد و خودش را چابک کند. تنها در این صورت است که زمینه برای شفاف‌سازی مهیا می‌شود.

صباغیان گفت: آزادسازی سهام عدالت راهکاری برای بهبود شرایط است. در روند فعلی مردم اطلاعی از سهام عدالت‌شان ندارند و تنها سالانه مبلغ اندکی به عنوان سود سهام عدالت دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: وقتی مدیریت سهام عدالت به عنوان یکی از دارایی‌های مردم به خودشان سپرده شود، نرخ سود واقعی‌سازی می‌شود و مردم می‌توانند از سهام‌ عدالت‌شان بهره ببرند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: روندها در کشور باید به درستی پیش بروند. وقتی قرار است مردم در ثروت ملی سهیم شوند و سهام عدالت داشته باشند، باید سیاست‌ها طوری پیش برود که مردم اختیار دارایی‌شان را داشته باشند و از آن بهره ببرند.

وی ادامه داد: روند خصوصی‌سازی نیز در کشور باید به درستی پیش برود. خصولتی‌سازی به جز این که بر مشکلات اضافه کند، نتیجه دیگری برای کشور ندارد. شرکت‌های خصولتی الان مشکل‌ساز شده‌اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و بهره‌مندی مردم از حق و حقوق خودشان به آزادسازی سهام عدالت مبادرت کند.

وی ادامه داد: آزادسازی سهام عدالت می‌تواند زمینه‌ساز تحرک بخشی به اقتصاد ملی باشد. زیرا مردم خودشان در خصوص نگه داشتن سهام عدالت و یا افزایش سرمایه‌شان تصمیم می‌گیرند و این امر تحرکی در بازار سرمایه ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد. به ویژه خصوصی‌سازی اگر به درستی انجام شود و امور مردم به خودشان سپرده شود، نتایج مثبتی برای کشور خواهد داشت.