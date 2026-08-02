رئوفی با بیان اینکه در سخت‌ترین شرایط و جنگ آماده حضور در مسابقات شدیم، گفت: هنوز اهداف را تکمیل نکردیم و خوشبختانه کادر فنی و ملی پوشان در یک مسیر گام بر می‌دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال ساحلی قهرمان آسیا ۲۰۲۶ از دوم تا ششم سپتامبر (۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی چین برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) به عنوان قهرمان منطقه آسیای مرکزی و تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی زاده و امیرعلی قلعه نوی) نیز با کسب رتبه پنجم رده بندی آسیا در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.

رحمان رئوفی مربی تیم ملی والیبال ساحلی ایران درباره شرایط سخت تمرینات و حضور در مسابقات اظهار داشت: تیم‌های ملی والیبال ساحلی از فرودین ماه و در زمان اوج جنگ تحمیلی آمریکایی – صهیونیستی تمرینات خود را شروع کردند. حتی اردوی بابلسر این تیم همزمان با حمله به این شهر بود و اصابتی شکل گرفت. یعنی دقیقا در میانه جنگ تمرین کردیم و برای مسابقات آماده شدیم.

رحمان رئوفی تصریح کرد: اهدافی را برای تیم‌های ملی مشخص کردیم که به برخی از آنها دست یافتیم از جمله قهرمانی در آسیای مرکزی و کسب سهمیه مسابقات قهرمانی آسیا. اما هنوز اهداف را تکمیل نکردیم و خوشبختانه کادر فنی و ملی پوشان در یک مسیر گام برمی دارند.

وی با بیان اینکه حضور شایسته و همراه با سکو در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی آسیا در چین و بازی‌های آسیایی ناگویا از دیگر اهداف تیم‌های ملی والیبال ساحلی است، گفت: کسب سهمیه والیبال ساحلی المپیک را به عنوان آرمان فدراسیون در نظر گرفتم و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم. دو رویداد پیش رو نیز نقش مهمی در این زمینه دارد و خوشبختانه تیم‌های ملی از نظر روحی و روانی در شرایط بسیار خوبی قرار دارند.

رئوفی از تمام افرادی که در والیبال ساحلی فعالیت می‌کنند درخواست حمایت و دعا کرد تا والیبال ساحلی ایران برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی روی سکو برود و خوش رنگترین مدال این بازی‌ها را کسب کند و گفت: من خیلی به این موضوع خوش بین هستم.

وی تاکید کرد: دو تورنمنت پیش رو برای والیبال ساحلی ایران، فدراسیون و کمیته ملی المپیک بسیار مهم است و انشاالله نتیجه خوبی کسب کنیم.

مربی تیم ملی والیبال ساحلی درباره زمان آغاز اردو‌های آماده سازی برای دو رویداد پیش رو گفت: روز پنج شنبه هشتم مرداد از ازبکستان و مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی که دو مدال طلا و برنز برای ایران داشت، برگشتیم و بعد از دو تور ملی آق قلا و بندر ترکمن تمرینات را شروع خواهیم کرد و در هفته نخست شهریور نیز راهی مسابقات می‌شویم.

رئوفی در پایان از ریاست فدراسیون والیبال برای نگاه ویژه به والیبال ساحلی تشکر کرد و گفت: به عنوان یک عضو کمیته ساحلی امیدوارم در بازی‌های آسیایی تاریخ ساز شویم و در نهایت با کسب سهمیه بازی‌های المپیک، پاسخگوی زحمات مهندس تقوی برای والیبال ساحلی باشیم.

گفتنی است مسابقات والیبال ساحلی قهرمان آسیا ۲۰۲۶ از دوم تا ششم سپتامبر (۱۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۵) به میزبانی چین برگزار می‌شود.

برچسب ها: تیم ملی والیبال ساحلی ، فدراسیون والیبال
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان لیگ والیبال به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ فورنال ارزشمندترین بازیکن شد
رده‌بندی نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶/ ایران در رده پانزدهم
لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶؛
لهستان ۳ - ۲ آمریکا/ عقاب های لهستانی‌ بازهم بربام والیبال جهان ایستادند
بازگشت تیم ملی والیبال ساحلی به ایران + فیلم
ایران با حداکثر ظرفیت در قهرمانی والیبال ساحلی آسیا
ملی‌پوشان ساحلی ایران بر بام آسیای مرکزی قرار گرفتند
والیبال ساحلی ایران در یک‌قدمی سکوی قهرمانی آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
آخرین اخبار
۹ مدال جهانی در دستان تکواندوکاران هانمادانگ
اقتدار تکین موتورز در ساحل آق‌قلا؛ قهرمان جام جاوید مشخص شد
باژرنگ: به ۶۰ درصد آمادگی برای حضور در بازی‌های آسیایی رسیدیم
مبلغ بالای رضایت نامه مانع پرسپولیسی شدن قربانی
بیرانوند: لیگ برتر فوتبال را با تماشاگر می‌خواهیم
نامگذاری زمین شماره ۲ ورزشگاه درفشی‌فر به نام شهید ماکان نصیری
تنها «دنیل گرا» به ایران بازگشت
اعلام آمادگی مهگل/ لیگ برتر بسکتبال برای فصل جدید ۱۲ تیمی شد
هشدار سازمان لیگ والیبال به باشگاه‌های بدهکار لیگ برتر مردان
شکست تیم ملی جوانان مقابل ذوب‌آهن
دنیامالی در جمع ملی‌پوشان کبدی: انتظارمان از پسران و دختران، طلای ناگویا است
دنیامالی در جمع ملی‌پوشان کوراش: مدال‌های شما در ناگویا تعیین کننده است