مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: ۸ هزار و ۴۵۶ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی در پی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی در این استان دچار آسیب و خسارت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر برومند روز یکشنبه در گفت و گو با اصحاب رسانه بیان کرد: ارزیابی خسارت تمامی این واحدها به پایان رسیده و روند پرداخت به آسیبدیدگان آغاز شدهاست.
وی با بیان اینکه پرداخت خسارتها به صورت مرحلهای و براساس برنامه زمانبندی دردست انجام است، ادامه داد: از مجموع واحدهای آسیبدیده، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد تعمیری شامل واحدهای مسکونی و تجاری و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارتهای معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر اهتمام این نهاد برای جبران خسارتهای وارده به شهروندان اظهارکرد: بنیاد مسکن تمام ظرفیتهای اجرایی و کارشناسی خود را برای تسریع در پرداخت خسارتها و بازگرداندن شرایط عادی به زندگی آسیبدیدگان به کار گرفته است.
برومند تصریح کرد: روند پرداخت خسارتها تا تعیین تکلیف تمامی پروندهها ادامه خواهد داشت و بنیاد مسکن استان بوشهر تلاش میکند با سرعت و دقت، خدمات لازم را به خانوارهای خسارتدیده ارائه کند.
منبع: روابط عمومی بنیاد مسکن بوشهر